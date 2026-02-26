Trabzonspor-Karagumruk: Diretta live e probabili formazioni

Trabzonspor e Karagumruk si affrontano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:00 in una sfida importante per entrambe le squadre

Trabzonspor-Karagumruk aprirà il programma di venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:00 con una sfida che mette di fronte due squadre che vivono realtà completamente opposte. I padroni di casa stanno disputando una stagione di alto livello e vogliono consolidare la loro posizione nelle zone nobili della classifica, mentre il Karagumruk è chiamato a una reazione per uscire da una situazione estremamente complicata.

Dove vedere Trabzonspor-Karagumruk in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Trabzonspor arriva a questo appuntamento con grande fiducia, grazie a una serie di risultati positivi che hanno rafforzato le ambizioni della squadra. Il successo nell’ultima giornata ha confermato la qualità offensiva e la capacità di gestire momenti delicati della gara, mentre davanti al proprio pubblico la squadra ha spesso mostrato solidità e personalità. L’obiettivo è continuare su questa strada per restare agganciati alle posizioni più alte e mantenere viva la corsa ai traguardi più importanti.

Il Karagumruk, invece, sta attraversando una stagione difficile, con risultati negativi che hanno pesato sulla classifica e sul morale. La squadra ha faticato soprattutto nella fase difensiva, concedendo troppo agli avversari, mentre anche in attacco è mancata continuità. Nonostante questo, la volontà è quella di provare a sorprendere una delle squadre più forti del campionato e ottenere punti preziosi per rilanciare la corsa salvezza.

Probabili formazioni di Trabzonspor-Karagumruk — Il Trabzonspor dovrebbe presentarsi con il 3-4-1-2, puntando su Onana tra i pali e su una difesa composta da Nwaiwu, Savic e Batagov, chiamati a garantire solidità. Sulle fasce agiranno Pina ed Eskihellac, mentre in mezzo al campo Oulaï e Jabol-Folcarelli avranno il compito di gestire il possesso. Sulla trequarti Muci supporterà la coppia offensiva formata da Onuachu e Augusto, principali riferimenti offensivi.

Il Karagumruk dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, affidandosi a Grbic in porta e a una linea difensiva formata da Esgaio, Biraschi, Lichnovsky e Mladenovic. In mediana Kranevitter ed Elmaz cercheranno di dare equilibrio, mentre sulla trequarti Babicka, Özcan e Verde avranno il compito di sostenere Larsson, unica punta e principale terminale offensivo.

Trabzonspor (3-4-1-2): Onana; Nwaiwu, Savic, Batagov; Pina, Oulaï, Jabol-Folcarelli, Eskihellac; Muci; Onuachu, Augusto.

Karagumruk (4-2-3-1): Grbic; Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic; Kranevitter, Elmaz; Babicka, Özcan, Verde; Larsson.

