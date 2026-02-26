Al Molineux Stadium va in scena il derby del Mindlands , uno scontro che può essere un vero crocevia ma che, ai fini della classifica, ha un valore ben differente. Il Wolverhampton , che si trova momentaneamente all’ultimo posto con i soli 10 punti raccolti, sfida l’ Aston Villa di Unai Emery . I Villans, sono, invece nelle parti alte e vogliono consolidare il terzo posto, con l’obiettivo di accedere alla prossima UEFA Champions League.

La sfida tra Wolverhampton-Aston Villa , che andrà in scena venerdì 27 febbraio presso il Molineux Stadium alle 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. Il duello tra i Wolves e i Villans, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre

Il Wolverhampton sta affrontando una stagione molto complessa, la retrocessione in Championship è ormai alle porte. Finora, i Wolves, che hanno ottenuto una sola vittoria da inizio stagione, hanno faticato molto sia in fase difensiva che offensiva: risultati negativi che hanno influito molto sull'ambiente. L'Aston Villa, invece, è in zona Champions, grazie ai 51 punti ottenuti, e l'obiettivo di Unai Emery è quello di continuare su questa lunghezza d'onda.