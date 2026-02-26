Al Molineux Stadium va in scena il derby del Mindlands, uno scontro che può essere un vero crocevia ma che, ai fini della classifica, ha un valore ben differente. Il Wolverhampton, che si trova momentaneamente all’ultimo posto con i soli 10 punti raccolti, sfida l’Aston Villa di Unai Emery. I Villans, sono, invece nelle parti alte e vogliono consolidare il terzo posto, con l’obiettivo di accedere alla prossima UEFA Champions League.
PREMIER LEAGUE
Wolverhampton-Aston Villa: dove vedere il derby del Midlands in TV e in streaming
Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:
Dove vedere Wolverhampton-Aston Villa in diretta TV e streaming gratis—
La sfida tra Wolverhampton-Aston Villa, che andrà in scena venerdì 27 febbraio presso il Molineux Stadium alle 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. Il duello tra i Wolves e i Villans, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.
Il momento delle due squadre—
Il Wolverhampton sta affrontando una stagione molto complessa, la retrocessione in Championship è ormai alle porte. Finora, i Wolves, che hanno ottenuto una sola vittoria da inizio stagione, hanno faticato molto sia in fase difensiva che offensiva: risultati negativi che hanno influito molto sull'ambiente. L'Aston Villa, invece, è in zona Champions, grazie ai 51 punti ottenuti, e l'obiettivo di Unai Emery è quello di continuare su questa lunghezza d'onda.
Wolverhampton-Aston Villa: le probabili formazioni—
O'Neil si affida al 3-5-2, con Gomes e Bueno sulle fasce per dare ampiezza: il Wolverhampton punta tutto su Larsen per il reparto offensivo. L'Aston Villa si presenta con il soltito 4-4-1-1. con Watinks pronto a prendersi i Villans sulle spalle. Alle spalle dell'attaccante inglese dovrebbe esserci Rogers.
Wolverhampton (3-4-2-1): José Sá; Mosquera, Bueno, Toti Gomes; Tchatchoua, Gomes, João Gomes, Aït-Nouri; Hwang, Sarabia; Larsen.
Aston Villa (4-4-1-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Sancho, Douglas Luiz, Onana, Buendia; Rogers; Watkins
