Basaksehir-Konyaspor: lo streaming gratis del match

Basaksehir e Konyaspor si affrontano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:00.

Stefano Sorce 26 febbraio - 17:43

Istanbul Basaksehir-Konyaspor aprirà il programma di venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:00, in una sfida che può dire molto sulle ambizioni europee dei padroni di casa e sulla volontà degli ospiti di allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della classifica. Con la stagione che entra nella sua fase decisiva, ogni punto diventa fondamentale per definire obiettivi e prospettive.

Dove vedere Basaksehir-Konyaspor in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Basaksehir arriva a questo appuntamento in uno dei momenti migliori del suo campionato. La squadra ha trovato continuità nei risultati e ha mostrato grande solidità, riuscendo a vincere con regolarità e mantenendo un buon equilibrio tra attacco e difesa. La fiducia è cresciuta settimana dopo settimana, e il gruppo sembra aver raggiunto una maturità che permette di affrontare ogni partita con maggiore consapevolezza. Il rendimento recente conferma una squadra in pieno controllo delle proprie possibilità, determinata a restare agganciata alle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee.

Il Konyaspor, invece, vive una fase più complicata e sta cercando di ritrovare stabilità dopo una serie di risultati altalenanti. La squadra ha spesso faticato a mantenere continuità, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto che hanno rallentato la propria crescita in classifica. Le difficoltà offensive e alcune disattenzioni difensive hanno pesato nei momenti chiave, rendendo più difficile costruire una serie positiva. Nonostante questo, il gruppo resta competitivo e proverà a sfruttare questa sfida per cambiare ritmo e rilanciare il proprio percorso.

Le probabili formazioni di Basaksehir-Konyaspor — Il Basaksehir dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Sengezer tra i pali e a una linea difensiva formata da Sahiner, Ba, Opoku e Operi, chiamati a garantire equilibrio e copertura. In mezzo al campo, la coppia Kemen–Günes avrà il compito di gestire i ritmi e proteggere la squadra, mentre sulla trequarti Fayzullaev, Shomurodov e Harit agiranno alle spalle dell’unica punta Selke, riferimento offensivo principale e terminale delle azioni più pericolose.

Il Konyaspor dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, puntando su Güngördü in porta e su una difesa composta da Andzouana, Demirbag, Yazgili e Bosluk. In mediana, Kutlu e Ibrahimoglu cercheranno di dare solidità e supporto alla fase difensiva, mentre Bardhi, Björlo e Olaigbe avranno il compito di accompagnare la manovra offensiva e creare occasioni. In avanti, Muleka sarà il punto di riferimento principale, incaricato di finalizzare le opportunità create dalla squadra.

Basaksehir (4-2-3-1): Sengezer; Sahiner, Ba, Opoku, Operi; Kemen, Günes; Fayzullaev, Shomurodov, Harit; Selke.

Konyaspor (4-2-3-1): Güngördü; Andzouana, Demirbag, Yazgili, Bosluk; Kutlu, Ibrahimoglu; Bardhi, Björlo, Olaigbe; Muleka.

