Eagles-Giants live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Eagles-Giants in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul di NFL

Redazione Derby Derby Derby 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:02)

Domenic 26 ottobre alle ore 18 si gioca il divisional match di NFC east fra Philadelphia Eagles e New York Giants. La sfida del Lincoln Financial Field, valida per la week 8 di NFL, vede in campo la sesta e la penultima in classifica della conference.

Eagles-Giants, divisional match in NFC east — Riconfermarsi in NFL è difficilissimo e coach Sirianni lo sa benissimo. I suoi Eagles, nonostante siano in testa alla NFC east con 5 vittorie e 2 sconfitte al momento sono solo sesti nella conference. Phila, dopo 2 ko consecutivi ha saputo rialzare la testa nella trasferta di Minnesota battendo i Vikings 28-22.

I New York Giants stanno facendo molto fatica tanto che con un record di 2 W e 5 L i ragazzi di coach Daboll, non solo sono ultimi nella poco competitiva division ma sono anche penultimi in tutta la conference. NY settimana scorsa è comunque uscita a testa alta dalla trasferta di Denver dove ha perso di un solo punto contro i Broncos. Nella scorsa stagione una vittoria per parte col fattore campo sempre mantenuto.

I quarterback titolari di Eagles-Giants — Phila si fida ovviamente al braccio del campione del mondo Jalen Hurts che in questa stagione ha messo a segno 7 td pass, 4 su corsa e non è mai stato ancora intercettato. L'attacco di NY sarà gestito dal rookie Jaxson Dart che da pro in NFL ha un rapporto td/intercetti di 9/3.

