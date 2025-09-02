Wigan-Salford, prima giornata della fase a gironi dell'EFL Trophy: dove vedere la sfida in Diretta TV e Live in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:14)

Al Brick Community Stadium il Wigan ospita il Salford nella prima giornata dell'EFL Trophy, torneo calcistico inglese che vede la partecipazione dei club di Football League One, Football League Two e, dal 2016, anche di alcune selezioni Under-21 appartenenti a società della Premier League e della Football League Championship. Calcio d'inizio fissato alle 20:00.

Wigan-Salford: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE — WIGAN SALFORD DIRETTA TV EFL TROPHY STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Wigan-Salford con calcio d'inizio fissato alle ore 20:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Inizio di stagione altalenante per il Wigan che nelle prime sei giornate di League One ha totalizzato due pareggi, due vittorie e due sconfitte. Due punti nelle ultime tre uscite in campionato (segni X con Rotherham e Stockport e la sconfitta col Luton). Chissà che la squadra bianco blu non riesca ad invertire il trend deludente in coppa.

Non se la passa meglio il Salford che dopo la sconfitta all'esordio in League Two contro il Crewe, era riuscito a risalire la china con tre successi di fila. Purtroppo nelle ultime due apparizioni in campionato, la rincorsa della squadra di Robinson si è un po' allentata, sconfitta dal Walsall e reduce dal pari casalingo con il Cheltenham.

Wigan-Salford, probabili formazioni — Il Wigan si schiera con un 3-1-4-2. Tra i pali c’è Tickle, protetto da una difesa a tre composta da Fox, Kerr e Aimson. Davanti alla retroguardia agisce Francois, con compiti di filtro. A centrocampo spazio a Wright, Trevitt, Murray e Hungbo, pronti a garantire sostanza e spinta sulle fasce. In attacco la coppia formata da Saydee e Costelloe sarà il punto di riferimento offensivo.

Il Salford risponde con un 3-5-2 molto folto in mediana. In porta si affida a Young, mentre la linea difensiva a tre è composta da Garbutt, Olowu e Turton. In cabina di regia e sulle fasce troviamo Austerfield, Grant, Woodburn, Longelo-Mbule e Harris. In avanti, la coppia d’attacco è formata da Cesay e Bird.

WIGAN (3-1-4-2): Tickle, Fox, Kerr, Aimson, Francois, Wright, Trevitt, Murray, Hungbo, Saydee, Costelloe. Allenatore: Ryan Lowe

SALFORD (3-5-2): Young, Garbutt, Olowu, Turton, Austerfield, Grant, Woodburn, Longelo-Mbule, Harris, Cesay, Bird. Allenatore: Karl Robinson