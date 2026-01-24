Eintracht-Hoffenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Eintracht-Hoffenheim: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Il Deutsche Bank Park fa da cornice a una sfida dal peso specifico elevato per la zona europea della Bundesliga. Eintracht Francoforte e Hoffenheim si affrontano nella 19ª giornata con ambizioni simili ma stati d’animo decisamente opposti.

I padroni di casa cercano continuità e punti pesanti per rimanere agganciati al treno europeo, mentre gli ospiti arrivano con entusiasmo e fiducia dopo una serie di prestazioni convincenti. Il contesto è quello di una partita aperta, intensa e potenzialmente ricca di episodi, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Qui Eintracht — L’Eintracht Francoforte si presenta alla sfida in un momento complicato. I risultati recenti hanno mostrato una squadra capace di creare, ma troppo fragile nella gestione dei momenti chiave, soprattutto in fase difensiva. A pesare sono anche diverse assenze importanti che hanno ridotto le rotazioni, costringendo lo staff tecnico a soluzioni forzate.

Il pareggio spettacolare dell’ultimo turno ha lasciato sensazioni contrastanti: buona reazione offensiva, ma ancora tropppi gol concessi. Il fattore campo resta un’arma fondamentale, così come la necessità di reagire davanti al proprio pubblico per non perdere terreno in classifica.

Qui Hoffenheim — Di tutt’altro umore l’Hoffenheim, che arriva a Francoforte con il vento in poppa. Le ultime settimane hanno consolidato certezze tattiche e fiducia nei propri mezzi, grazie a un attacco brillante e a una manovra sempre più fluida.

Le vittorie contro avversari di alto livello hanno dato ulteriore consapevolezza a una squadra che sta rendendo oltre le aspettative iniziali. L’equilibrio tra qualità offensiva e solidità complessiva permette agli ospiti di affrontare la trasferta senza pressioni e con l’idea di poter colpire anche lontano da casa.

Probabili formazioni — Eintracht Frankfurt (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate; Larsson, Skhiri; Dōan, Chaibi, Brown; Kalimuendo

Hoffenheim (3-4-2-1): Baumann; Hranac, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Prass; Kramaric, Lemperle; Asllani

