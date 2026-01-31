Sabato 31 gennaio 2026, alle 15:30, l’Eintracht Francoforte ospiterà il Bayer Leverkusen al Deutsche Bank Park in una sfida che promette spettacolo. Le due squadre hanno storie recenti contrastanti: l’Eintracht cerca di ritrovare continuità dopo alcune sconfitte, mentre il Leverkusen arriva carico di fiducia, reduce da una serie di vittorie sia in Bundesliga che in Champions League.
Diretta Tv e Streaming gratis
Eintracht-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Bundesliga:
Dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv—
EINTRACHT LEVERKUSEN BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato e con un saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Eintracht-Leverkusen in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Eintracht Francoforte—
L’Eintracht Francoforte non attraversa un momento facile: nell’ultima partita di Bundesliga sono stati sconfitti 3-1 in casa dall’Hoffenheim, mostrando qualche difficoltà nel finalizzare le occasioni nonostante un discreto possesso palla. In Champions League, tre giorni fa, hanno perso 2-0 contro il Tottenham, salutando definitivamente la competizione. Nelle ultime dieci partite di campionato, il bilancio è di tre vittorie, tre sconfitte e quattro pareggi, con una media di 1,7 gol segnati e 2,3 subiti.
Qui Bayer Leverkusen—
Dall’altra parte, il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con il morale alto: ha vinto la sua ultima partita di Bundesliga per 1-0 contro il Werder Brema e mercoledì ha battuto 3-0 il Villarreal in Champions League. La squadra di Kasper Hjulmand ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime dieci giornate di campionato, collezionando cinque successi e cinque ko, ma ha una media gol simile a quella dell’Eintracht, segnando 1,7 reti a partita e subendone 1,4.
Probabili formazioni—
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Santos, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown, Doan, Chaïbi, Kalimuendo.
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Quansah, Andrich, Belocian, Vázquez, Maza, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Tillman, Schick.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Bundesliga:
© RIPRODUZIONE RISERVATA