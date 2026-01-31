Eintracht-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Eintracht-Leverkusen: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 31 gennaio - 01:53

Sabato 31 gennaio 2026, alle 15:30, l’Eintracht Francoforte ospiterà il Bayer Leverkusen al Deutsche Bank Park in una sfida che promette spettacolo. Le due squadre hanno storie recenti contrastanti: l’Eintracht cerca di ritrovare continuità dopo alcune sconfitte, mentre il Leverkusen arriva carico di fiducia, reduce da una serie di vittorie sia in Bundesliga che in Champions League.

Qui Eintracht Francoforte — L’Eintracht Francoforte non attraversa un momento facile: nell’ultima partita di Bundesliga sono stati sconfitti 3-1 in casa dall’Hoffenheim, mostrando qualche difficoltà nel finalizzare le occasioni nonostante un discreto possesso palla. In Champions League, tre giorni fa, hanno perso 2-0 contro il Tottenham, salutando definitivamente la competizione. Nelle ultime dieci partite di campionato, il bilancio è di tre vittorie, tre sconfitte e quattro pareggi, con una media di 1,7 gol segnati e 2,3 subiti.

Qui Bayer Leverkusen — Dall’altra parte, il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con il morale alto: ha vinto la sua ultima partita di Bundesliga per 1-0 contro il Werder Brema e mercoledì ha battuto 3-0 il Villarreal in Champions League. La squadra di Kasper Hjulmand ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime dieci giornate di campionato, collezionando cinque successi e cinque ko, ma ha una media gol simile a quella dell’Eintracht, segnando 1,7 reti a partita e subendone 1,4.

Probabili formazioni — Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Santos, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown, Doan, Chaïbi, Kalimuendo.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Quansah, Andrich, Belocian, Vázquez, Maza, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Tillman, Schick.

