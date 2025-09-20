Eintracht-Union Berlino: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match Eintracht-Union Berlino, in programma domenica 21 settembre alle ore 15.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 258) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre

L’Eintracht sta vivendo un periodo di grande brillantezza: la squadra ha collezionato risultati positivi consecutivi sia in campionato sia in Champions League, culminati nel roboante 5-1 rifilato al Galatasaray nell’ultima sfida europea. Il reparto offensivo è in piena forma e la squadra sembra capace di trovare con continuità la via del gol. La classifica attuale li vede al quinto posto con sei punti raccolti in tre turni, un avvio che conferma la solidità dei tedeschi sia in casa che in trasferta.