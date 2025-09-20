Eintracht-Union Berlino: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il Deutsche Bank Park ospiterà domenica 21 settembre 2025 alle 15:30 un incontro che promette spettacolo: Eintracht Francoforte contro Union Berlino, due squadre che arrivano al match in momenti molto diversi. La città di Francoforte si prepara a una partita intensa, con i padroni di casa carichi di fiducia e gli ospiti determinati a rialzarsi dopo un inizio di stagione complicato. La direzione arbitrale sarà affidata a Sven Jablonski, chiamato a gestire un confronto potenzialmente molto combattuto.
Scopriamo dove vedere il match Eintracht-Union Berlino, in programma domenica 21 settembre alle ore 15.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 258) e NOW e sulle relative applicazioni.
Il momento delle due squadre—
L’Eintracht sta vivendo un periodo di grande brillantezza: la squadra ha collezionato risultati positivi consecutivi sia in campionato sia in Champions League, culminati nel roboante 5-1 rifilato al Galatasaray nell’ultima sfida europea. Il reparto offensivo è in piena forma e la squadra sembra capace di trovare con continuità la via del gol. La classifica attuale li vede al quinto posto con sei punti raccolti in tre turni, un avvio che conferma la solidità dei tedeschi sia in casa che in trasferta.
Dall’altra parte, l’Union Berlin sta attraversando un avvio altalenante. Dopo le sconfitte contro Hoffenheim e Borussia Dortmund, i berlinesi faticano a trovare equilibrio difensivo contro avversari di livello. Con una sola vittoria nelle prime tre giornate, tre gol realizzati e otto incassati, la squadra deve urgentemente trovare continuità. La trasferta a Francoforte rappresenta una sfida delicata ma anche un’occasione per invertire la tendenza negativa.
Le probabili formazioni di Eintracht-Union Berlino—
Eintracht (4-2-3-1): Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt. Allenatore: Toppmoller.
Union Berlino (3-4-3): Ronnow, Doekhi, Querfeld, Kohn, Trimmel, Khedira, Haberer, Skov, Burke, Ilic, Ansah. Allenatore: Baumgart.
