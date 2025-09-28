La quinta giornata della Serie B si chiude oggi, domenica 28 settembre con il posticipo tra Empoli e Carrarese. La partita è in programma al Carlo Castellani alle ore 19:30. Le due squadre toscane cercano di invertire una tendenza negativa di tre gare consecutive in campionato senza vittoria. Ecco dove vedere Empoli-Carrarese in diretta tv e streaming.
SERIE B
Empoli-Carrarese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Per seguire le partite in diretta e gratis su Bet365 clicca qui.
Lo stato di forma delle due squadre—
L'Empoli, che dopo la retrocessione dell'anno scorso vuole subito tornare in massima serie, ha cominciato con il piede sbagliato. Le vittorie contro Reggiana (3-0 ai rigori) in Coppa Italia e Padova (3-1) nelle prime due gare hanno illuso i tifosi. Dopo questa partita sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio. In trasferta la squadra di Pagliuca ha fatto molto male, perdendo 3-1 con la Reggiana, 4-0 con il Pescara e 3-1 con il Genoa in Coppa Italia. Il punto è arrivato in casa contro lo Spezia.
Percorso simile per l'altra squadra toscana. La Carrarese ha perso in Coppa Italia a Udine 2-0, ma ha vinto la prima di campionato a La Spezia 2-0. Anche per la squadra di Calabro da quella partita non sono più arrivate vittorie. Ci sono stati prima i due pareggi con Padova (0-0) e Catanzaro (1-1) e poi la sconfitta rocambolesca in casa contro l'Avellino per 3-4. Un dato interessante è quello riguardante i cartellini rossi. In 3 delle 4 gare di Serie B, gli avversari hanno finito in inferiorità numerica
Le probabili formazioni di Empoli-Carrarese—
Pagliuca non potrà contare certamente su Degli Innocenti, Pellegri, Nasti e Konate, mentre è ancora in dubbio Haas. Più fortunato il collega sulla panchina degli ospiti. Calabro infatti ha fuori dalle disponibilità il solo Belloni. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:
EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Carboni; Shpendi, Popov. Allenatore: Guido Pagliuca.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Salamon, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Antonio Calabro.
Empoli-Carrarese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la quinta giornata di Serie B e in programma domenica 28 settembre alle ore 19:30 sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Durante la gara sarà attiva la FanZone, grazie alla quale i telespettatori possono commentare in diretta le azioni delle due squadre e partecipare a sondaggi live. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.
