Empoli-Carrarese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la partita valida per la quinta giornata del campionato cadetto italiano tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 28 settembre - 09:04

La quinta giornata della Serie B si chiude oggi, domenica 28 settembre con il posticipo tra Empoli e Carrarese. La partita è in programma al Carlo Castellani alle ore 19:30. Le due squadre toscane cercano di invertire una tendenza negativa di tre gare consecutive in campionato senza vittoria. Ecco dove vedere Empoli-Carrarese in diretta tv e streaming.

Tutte le partite in streaming gratis su Bet365 — Su Bet365 sono messe a disposizione dell'utente un lungo elenco di partite di tutte le competizioni del mondo, le quali si possono seguire in diretta streaming in maniera completamente gratuita. Per farlo, è sufficiente registrarsi al sito di scommesse, così da accedere con il proprio account e poter godere di tutti i vantaggi messi a disposizione. Per seguire le partite in diretta e gratis su Bet365 clicca qui.

Lo stato di forma delle due squadre — L'Empoli, che dopo la retrocessione dell'anno scorso vuole subito tornare in massima serie, ha cominciato con il piede sbagliato. Le vittorie contro Reggiana (3-0 ai rigori) in Coppa Italia e Padova (3-1) nelle prime due gare hanno illuso i tifosi. Dopo questa partita sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio. In trasferta la squadra di Pagliuca ha fatto molto male, perdendo 3-1 con la Reggiana, 4-0 con il Pescara e 3-1 con il Genoa in Coppa Italia. Il punto è arrivato in casa contro lo Spezia.

Percorso simile per l'altra squadra toscana. La Carrarese ha perso in Coppa Italia a Udine 2-0, ma ha vinto la prima di campionato a La Spezia 2-0. Anche per la squadra di Calabro da quella partita non sono più arrivate vittorie. Ci sono stati prima i due pareggi con Padova (0-0) e Catanzaro (1-1) e poi la sconfitta rocambolesca in casa contro l'Avellino per 3-4. Un dato interessante è quello riguardante i cartellini rossi. In 3 delle 4 gare di Serie B, gli avversari hanno finito in inferiorità numerica

Le probabili formazioni di Empoli-Carrarese — Pagliuca non potrà contare certamente su Degli Innocenti, Pellegri, Nasti e Konate, mentre è ancora in dubbio Haas. Più fortunato il collega sulla panchina degli ospiti. Calabro infatti ha fuori dalle disponibilità il solo Belloni. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Carboni; Shpendi, Popov. Allenatore: Guido Pagliuca.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Salamon, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Antonio Calabro.

Empoli-Carrarese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la quinta giornata di Serie B e in programma domenica 28 settembre alle ore 19:30 sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Durante la gara sarà attiva la FanZone, grazie alla quale i telespettatori possono commentare in diretta le azioni delle due squadre e partecipare a sondaggi live. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.