Espanyol-Alaves: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

La sfida tra Espanyol e Alavés, in programma venerdì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio RCDE, mette in palio punti pesanti nella corsa alla parte sinistra della classifica di Liga. I catalani vogliono sfruttare il fattore campo per restare agganciati alle posizioni europee, mentre l’Alavés è chiamato a reagire per non farsi risucchiare definitivamente nella zona calda.
Qui Espanyol—
L’Espanyol arriva al match dopo un periodo altalenante. Nelle ultime settimane i Periquitos hanno alternato buone prestazioni a risultati deludenti, come dimostra la recente sconfitta esterna per 3-2 contro il Valencia, arrivata nonostante un buon controllo del gioco e diverse occasioni create. La squadra di Manolo González resta comunque solida in casa, dove ha costruito gran parte del proprio bottino stagionale, mostrando maggiore compattezza difensiva e una migliore gestione dei momenti chiave della gara. Il problema principale resta la continuità offensiva, con difficoltà a chiudere le partite quando il punteggio resta in equilibrio.
Qui Alaves—
Situazione più complicata per l’Alavés, che continua a soffrire lontano dal Mendizorroza. I baschi arrivano da una vittoria interna contro il Real Betis, risultato che ha dato ossigeno alla classifica, ma il rendimento in trasferta resta fortemente negativo, con sette sconfitte consecutive fuori casa. La squadra di Coudet fatica a trovare fluidità offensiva lontano dal proprio pubblico e concede spesso troppo spazio agli avversari, soprattutto nella seconda parte di gara. Servirà una prova di grande ordine tattico per interrompere il trend negativo.
Probabili formazioni—
Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Gonzalez de Zarate, Lozano, Carreras; Roberto Fernandez, Pere Milla.
Alavés (4-4-2): eSivera; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Jonny Otto; Calebe, Blanco, Ibanez, Alena; Antonio Martinez, Boye.
