derbyderbyderby streaming Estrela-Estoril: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Diretta Tv e Streaming Gratis

Estrela-Estoril: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Estrela-Estoril: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV - immagine 1
Estrela-Estoril: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Allo Stadio José Gomes va in scena un derby equilibrato della Primeira Liga, con Estrela Amadora ed Estoril separate da un solo punto in classifica. Fischio d’inizio lunedì 19 gennaio alle 21:15, in una partita chiave per la zona centrale della graduatoria, dove continuità e solidità difensiva possono fare la differenza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Estrela-Estoril:

  • Guarda ora Estrela-Estoril GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Estrela-Estoril in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Estrela-Estoril, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv

    —  

    ESTRELA ESTORIL SERIE A PORTOGHESE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida della Serie A portogheseEstrela-Estoril in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Estrela

    —  

    L’Estrela arriva con una forma altalenante ma incoraggiante. Nell’ultimo turno ha pareggiato 3-3 contro il Braga, mostrando buone qualità offensive ma anche fragilità difensive. Negli ultimi 10 match di campionato ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, segnando con discreta regolarità (media 1,7 gol), ma subendo molto (2,1 a partita). In casa resta una squadra difficile da battere, spesso capace di andare a segno contro avversari di livello.

    Qui Estoril

    —  

    L’Estoril vive un momento più instabile in trasferta, con tre sconfitte consecutive fuori casa, l’ultima per 3-1 contro il Benfica. Nel complesso però il rendimento recente è leggermente migliore rispetto ai padroni di casa: 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 10. La squadra di Ian Cathro ha qualità offensive importanti (Begraoui su tutti), ma concede spesso qualcosa dietro, specialmente lontano dal proprio stadio.

    Probabili formazioni

    —  

    Estrela Amadora (4-3-3): Ribeiro; Encada, Schappo, Patrick, Fernandes; Sola, Robinho, Moreira; Marcus, Kikas, Jovane Cabral.

    Estoril (3-4-3): Robles; Boma, Bacher, Amaral; Sanchez, Orellana, Holsgrove, Carvalho; Guitane, Marques, Begraoui.

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Estrela-Estoril:

  • Guarda ora Estrela-Estoril GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Estrela-Estoril in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Estrela-Estoril, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Sheffield-Birmingham streaming gratis: la diretta tv live della Championship
    Hapoel TA-Anadolu Efes, l’Eurolega in streaming gratis: la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA