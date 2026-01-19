Estrela-Estoril: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 19 gennaio - 10:25

Allo Stadio José Gomes va in scena un derby equilibrato della Primeira Liga, con Estrela Amadora ed Estoril separate da un solo punto in classifica. Fischio d’inizio lunedì 19 gennaio alle 21:15, in una partita chiave per la zona centrale della graduatoria, dove continuità e solidità difensiva possono fare la differenza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Estrela-Estoril:

Dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv — ESTRELA ESTORIL SERIE A PORTOGHESE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida della Serie A portogheseEstrela-Estoril in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Estrela — L’Estrela arriva con una forma altalenante ma incoraggiante. Nell’ultimo turno ha pareggiato 3-3 contro il Braga, mostrando buone qualità offensive ma anche fragilità difensive. Negli ultimi 10 match di campionato ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, segnando con discreta regolarità (media 1,7 gol), ma subendo molto (2,1 a partita). In casa resta una squadra difficile da battere, spesso capace di andare a segno contro avversari di livello.

Qui Estoril — L’Estoril vive un momento più instabile in trasferta, con tre sconfitte consecutive fuori casa, l’ultima per 3-1 contro il Benfica. Nel complesso però il rendimento recente è leggermente migliore rispetto ai padroni di casa: 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 10. La squadra di Ian Cathro ha qualità offensive importanti (Begraoui su tutti), ma concede spesso qualcosa dietro, specialmente lontano dal proprio stadio.

Probabili formazioni — Estrela Amadora (4-3-3): Ribeiro; Encada, Schappo, Patrick, Fernandes; Sola, Robinho, Moreira; Marcus, Kikas, Jovane Cabral.

Estoril (3-4-3): Robles; Boma, Bacher, Amaral; Sanchez, Orellana, Holsgrove, Carvalho; Guitane, Marques, Begraoui.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Estrela-Estoril: