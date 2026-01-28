L’Estudiantes de La Plata ospiterà il Boca Juniors allo Stadio Ciudad de La Plata giovedì 29 gennaio 2026, con calcio d’inizio previsto alle 2:15 di notte, per la seconda giornata della Liga Profesional argentina.
Si tratta del primo match casalingo per l’Estudiantes, che cercherà di riscattare il pareggio ottenuto all’esordio in trasferta contro l’Independiente, conclusosi 1-1 grazie al gol di Fabricio Pérez. Il Boca Juniors, guidato da Claudio Ubeda, arriva invece con entusiasmo dopo la vittoria in casa per 1-0 contro il Deportivo Riestra, firmata da Lautaro Di Lollo al 77′.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.
Probabili formazioni—
Le due squadre appaiono entrambe in buona forma e pronte a far valere le proprie qualità tattiche. Estudiantes, con Eduardo Dominguez in panchina, dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidando a Guido Carrillo il ruolo di terminale offensivo, supportato da Farias, Medina e Pérez. Boca, dal canto suo, adotterà il classico 4-3-3, con Leandro Paredes a dirigere il centrocampo e il trio offensivo composto da Velasco, Janson e Zeballos.
Estudiantes (4-2-3-1): Iacovich; Meza, Nunez, Gonzalez Pirez, Benedetti; Ascacibar, Neves; Farias, Medina, Pérez; Carrillo. Allenatore: Eduardo Dominguez
Boca Juniors (4-3-3): Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Paredes, Herrera; Velasco, Janson, Zeballos. Allenatore: Claudio Ubeda
