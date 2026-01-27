Sfida dal grande fascino storico nella Primera División argentina, dove il Newell’s Old Boys ospita l’Independiente in un match che si preannuncia combattuto e ricco di tensione agonistica. Calcio d’inizio fissato per le 02:15 di mercoledì 28 gennaio, con il Coloso Marcelo Bielsa pronto a spingere la Lepra contro uno degli avversari più prestigiosi del campionato. I bookmaker vedono gli ospiti leggermente favoriti, ma il fattore campo e i precedenti recenti rendono la gara tutt’altro che scontata.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica. Calcio d'inizio fissato per le 02:15 di mercoledì 28 gennaio.
Qui Newell's Old Boys—
Il Newell’s Old Boys arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta esterna per 2-1 contro il Talleres, maturata al termine di una gara in cui la squadra di Rosario ha sofferto a lungo il possesso palla avversario. Nonostante appena il 28% di possesso, la Lepra è riuscita comunque a rendersi pericolosa, trovando il gol con Walter Núñez. Il rendimento recente resta altalenante, ma i numeri degli scontri diretti sorridono ai padroni di casa, vincenti in quattro degli ultimi cinque confronti contro l’Independiente.
Qui Independiente—
Momento più stabile per l’Independiente, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Estudiantes de La Plata. I Diablos Rojos hanno gestito meglio il pallone, pur senza creare un volume offensivo elevato, trovando la rete con Luciano Cabral. La squadra di Avellaneda sta mostrando maggiore solidità difensiva rispetto agli avversari e una continuità di risultati che le consente di presentarsi a Rosario con fiducia, anche se lontano da casa il rendimento resta meno brillante.
Probabili formazioni—
Newell's Old Boys (3-4-3): Arias; Salomon, Salcedo, Goitea; Méndez, Regiardo, Acuña, Luciano; Guch, Hoyos, Herrera.
Independiente (4-2-3-1): Rey; Godoy, Lomonaco, Valdéz, Zabala; Fernández, Curci; Mazzantti, Cabral, Abaldo; Ávalos.
