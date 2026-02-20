Estudiantes-Sarmiento: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 07:12)

Venerdì 20 febbraio alle ore 22:00, la Primera División mette in programma una sfida che può incidere in modo importante sugli equilibri dell’alta e della medio-bassa classifica: all’Estadio Jorge Luis Hirschi di La Plata l’Estudiantes de La Plata ospita il CA Sarmiento.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Estudiantes — L’Estudiantes si presenta all’appuntamento con numeri solidi e una classifica che sorride: quarto posto con 12 punti in 6 giornate, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, ancora imbattuto in questo avvio di campionato. I gol realizzati sono 5, quelli subiti appena 2, dato che certifica una fase difensiva estremamente affidabile. Nell’ultimo turno è arrivato uno 0-0 nel derby contro Gimnasia.

Qui Sarmiento — Diversa la situazione del Sarmiento, attualmente ventesimo con 6 punti (2 vittorie e 4 sconfitte), 4 gol fatti e 6 incassati. Il momento non è dei migliori, soprattutto lontano da Junín: tre sconfitte consecutive in trasferta, ultima delle quali lo 0-1 contro l'Huracán.

Probabili formazioni — Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Eric Meza, Leandro Gonzalez Pirez, Tomas Palacios, Gaston Benedetti, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Fabricio Perez, Jose Sosa, Joaquin Tobio Burgos, Guido Carrillo.

Sarmiento (4-4-2): Javier Burrai, Juan Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Julian Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Santiago Salle, Junior Marabel, Diego Churin.

