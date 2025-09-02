L'Arena Spodek di Katowice ospita la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket, organizzati da Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia. Nel Gruppo D Israele, secondo in classifica alle spalle della Francia, sfida il Belgio per archiviare la qualificazione agli ottavi. Palla a due alle 14:00.
Diretta Tv e Streaming
EuroBasket, Belgio-Israele: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE
Belgio-Israele: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match di oggi Belgio-Israele alle ore 14:00.
Il momento delle due squadre—
L'unico squillo dei Diavoli Rossi è arrivato alla seconda giornata contro l'Islanda, sconfitta 64-71. I due ko contro Francia e Slovenia, obbligano il rooster di coach Gjergja a tentare l'impresa contro Israele.
Tra le grandi sorprese di questa prima fase a gironi di Eurobasket c'è proprio Israele, seconda in classifica nel Gruppo D alle spalle della Polonia, padrona di casa. La squadra di coach si è tolto lo sfizio di battere la Francia nella precedente giornata, bissando il successo dell'esordio ottenuto contro l'Islanda.
Belgio-Israele, probabili formazioni—
BELGIO (possibile roster titolare): Baco, Lecomte, Mwema, Schwartz, Vanwijn. Coach: Dario Gjergja
ISRAELE (possibile roster titolare): Avdija, Levi, Madar, Sorkin, Zoosman. Coach: Ariel Beit Halahmy
