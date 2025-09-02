Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol va in scena la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket, organizzati da Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia. Nel Gruppo C, quello dell'Italia, la Georgia si gioca contro Cipro le ultime speranze di qualificazione alla seconda fase. Residue possibilità anche per i padroni di casa, chiamati all'impresa contro Shengelia e compagni.
Cipro-Georgia: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE—
CIPRO GEORGIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Cipro-Georgia alle ore 17:15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.
Il momento delle due squadre—
Tre sconfitte per tre per Cipro che rischia di salutare in anticipo la competizione continentale. I padroni di casa sapevano bene che il torneo non sarebbe stato semplice alla luce della caratura dei vari avversari che compongono il Gruppo C. Tuttavia in caso di successo, tutto ritornerebbe in discussione in ottica qualificazione.
Dal Paradiso all'Inferno. Dal successo con la Spagna all'esordio, alla duplice sconfitta contro Italia e Grecia. La Georgia è chiamata a risalire la china. Prima Cipro, poi la Bosnia per recuperare il terreno sulle dirette concorrenti è staccare il pass per la seconda fase. Sarà questo l'obiettivo del rooster di coach Aleksandar Džikić.
Cipro-Georgia, probabili formazioni—
CIPRO (possibile rooster titolare): Willis, Tigkas, Stylianou, Simitzis, Koumis. Coach: Pantelis Graviel
GEORGIA (possibile rooster titolare): Shermadini, Shengelia, Sanadze, Mamukelashvili, Baldwin. Coach: Aleksandar Džikić
