Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol va in scena la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket , organizzati da Cipro , Lettonia , Finlandia e Polonia . Nel Gruppo C, quello dell' Italia , la Georgia si gioca contro Cipro le ultime speranze di qualificazione alla seconda fase. Residue possibilità anche per i padroni di casa, chiamati all'impresa contro Shengelia e compagni .

Cipro-Georgia: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE

CIPRO GEORGIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Cipro-Georgia alle ore 17:15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.