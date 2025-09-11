Germania-Finlandia, semifinale di Eurobasket: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 23:17)

Semifinale di fuoco all’EuroBasket 2025! Venerdì 12 settembre, palla a due alle 16:00 alla Xiaomi Arena di Riga, Germania e Finlandia si sfidano per conquistare un posto nell’atto finale del torneo continentale. Una partita che promette intensità, talento e colpi di scena, tra una favorita di ferro e una sorpresa pronta a stupire ancora.

Germania-Finlandia: dove vedere la gara in Diretta TV e in streaming LIVE — GERMANIA FINLANDIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere la semifinale di Eurobasket, Germania-Finlandia, in programma venerdì alle ore 16:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.

Qui Germania — La squadra di Alex Mumbru ha superato un ostacolo enorme nei quarti, battendo la Slovenia di Luka Doncic con il punteggio di 99-91. Dopo una partenza in salita, i tedeschi hanno ribaltato il match nell’ultimo quarto, trascinati da Franz Wagner (23 punti), Dennis Schröder (20) e Theis (15). Una vittoria di carattere che conferma solidità, profondità e la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo.

Qui Finlandia — Gli uomini di Lassi Tuovi sono la vera rivelazione del torneo: qualificati in semifinale dopo il netto successo per 93-79 contro la Georgia, hanno dimostrato entusiasmo e grande organizzazione. Guidati da Jantunen (19 punti) e Markkanen (17), i finlandesi hanno messo in mostra energia e precisione dall’arco, con Valtonen decisivo nei momenti chiave. Una favola che ora sogna di scrivere un altro capitolo storico.

I probabili quintetti base di Germania-Finlandia — GERMANIA (possibile rooster titolare): Bonga, Obst, Schroder, Theis, Wagner. Coach: Alex Mumbru

FINLANDIA (possibile roster titolare): Grandi son, Jantunen, Little, Markkanen, Valtonen. Coach: Lassi Tuovi