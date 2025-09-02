Grecia-Bosnia, quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket: dove vedere la sfida in Diretta TV e Live in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:35)

Alla Spyros Kyprianou Arena (Limassol) va in scena la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket, che si tengono a Cipro. Nel Gruppo C la Grecia, capolista con tre vittorie all'attivo, sfida la Bosnia. Palla a due alle 14:00.

Grecia-Bosnia: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE — GRECIA BOSNIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Grecia-Bosnia che prenderà il via alle ore 14:00. Sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la sfida sarà disponibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.

Il momento delle due squadre — Match point per gli ellenici che sfidano la Bosnia per archiviare definitivamente il discorso qualificazione alla seconda fase degli Europei di Basket. Dopo il successo all'esordio contro l'Italia, Antetokoumpo e compagni hanno concesso il bis e il tris contro Cipro e Georgia e andranno a caccia del poker contro la squadra di Begiragic che gli permetterebbe di portarsi a quota otto punti in classifica.

Il torneo continentale della Bosnia era iniziato nel migliore dei modi, grazie al successo contro il malcapitato Cipro. Poi sono arrivati due ko di fila contro Spagna e Italia, con la volontà di rimboccarsi subito le maniche e dare una sterzata a risultati altalenanti. Un'ulteriore sconfitta contro la Grecia infatti, potrebbe estromettere la Bosnia dalla qualificazione alla seconda fase, soprattutto se la Georgia dovesse imporsi su Cipro.

Grecia-Bosnia, probabili formazioni — Scopriamo ora le scelte di coach Vasilīs Spanoulīs e Adis Bećiragić per la sfida di oggi, con i possibili roster titolari.

GRECIA (possibile roster titolare): Dorsey T., Mitoglou K., Papanikolaou K., Sloukas, Antetokoumpo. Coach: Vasilīs Spanoulīs

BOSNIA (possibile roster titolare): Alibegovic A., Atic E., Gegic A., Nurkic J., Vrabac A. 6.1. Coach: Adis Bećiragić