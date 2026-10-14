Quaranta palloni giocati dentro l'area del Benfica e nessun gol: basta questo dato per fotografare una parte delle difficoltà che il Milan deve lasciarsi alle spalle. Salisburgo-Milan, in programma giovedì 15 ottobre alle ore 18:45 alla Red Bull Arena, offre ai rossoneri la prima occasione per cancellare lo zero dalla propria classifica di Europa League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Ruben Amorim arriva in Austria dopo l'1-1 con il Sassuolo e con una sola vittoria conquistata da settembre in avanti. Dall'altra parte troverà un Salisburgo che ha già tre punti, ha subito appena una rete nelle ultime cinque gare ufficiali e all'esordio europeo non ha concesso neppure un tiro nello specchio al Levski Sofia. Per il Milan sarà quindi una prova soprattutto di pazienza e qualità negli ultimi metri. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Salisburgo-Milan in TV e streaming: diretta su Sky

Salisburgo, un solo gol subito nelle ultime cinque partite

alla Red Bull Arena di Salisburgo. La sfida è valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e sarà trasmessa. La partita sarà visibile integralmente su, e. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire l'intera trasferta europea della squadra di Ruben Amorim attraverso la programmazione dedicata. Per la visione in streaming saranno disponibili. Sky Go consentirà agli abbonati di seguire Salisburgo-Milan da smartphone, tablet e computer attraverso i dispositivi supportati. NOW permetterà invece di assistere alla diretta attraverso il Pass Sport.Se ilfatica a trasformare il proprio possesso in reti, ilsembra costruito proprio per esasperare questo problema. La squadra diha subito appenadisputate tra campionato ed Europa. La prima giornata della League Phase ha fornito un'altra dimostrazione. Gli austriaci hanno vintograzie alla rete die, soprattutto, non hanno concesso agli avversari neppure una conclusione nello specchio della porta. Numeri che raccontano una squadra estremamente organizzata quando non ha il pallone.

In Bundesliga austriaca il rendimento è stato meno dominante. Cinque vittorie e tre pareggi non sono sufficienti per occupare il primo posto e il Salisburgo si trova a tre punti dal Rapid Vienna. L'ultimo 0-0 contro il GAK ha confermato però ancora una volta la capacità della squadra di concedere pochissimo. Contro il Milan l'obiettivo sarà probabilmente lo stesso: ridurre gli spazi centrali, costringere i rossoneri ad attaccare contro una difesa schierata e aspettare l'occasione per ripartire.

Milan, l'imbattibilità in Serie A non basta più

Guardare soltanto i risultati può restituire un'immagine incompleta. Il, ma la frequenza con cui sta pareggiando ha impedito alla squadra di compiere quel salto che. Da settembre i rossoneri hanno battuto solamente il. Contro Juventus, Lazio e Sassuolo sono arrivati tre pareggi, mentre l'esordio europeo si è trasformato nella serata più negativa:. Anche l'ultima partita ha lasciato qualche rimpianto.

A Reggio Emilia il gol di Rabiot sembrava aver indirizzato la sfida contro il Sassuolo, ma il vantaggio è durato pochissimo prima dell'immediato pareggio firmato da Odenthal. È soprattutto questa difficoltà nel trasformare i momenti favorevoli in vittorie a frenare il Milan. Amorim deve trovare una squadra capace non soltanto di costruire, ma di incidere con maggiore continuità negli ultimi venti metri. La trasferta di Salisburgo arriva quindi in un momento significativo. Una seconda partita europea senza vittorie costringerebbe i rossoneri a rincorrere già dopo appena due giornate.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Christian Pulisic dell'AC Milan in azione durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e AC Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La chiave tattica: Modric contro il blocco austriaco, servono ricezioni alle spalle di Barry e Krätzig

Il dato dei quaranta tocchi nell'area del Benfica senza segnare non racconta soltanto un problema di finalizzazione. Dice anche che arrivare vicino alla porta non significa necessariamente creare occasioni pulite. Ilproverà a riproporre al Milan un problema simile. Nele Krätzig hanno il compito di proteggere la zona centrale e impedire agli avversari di ricevere comodamente davanti alla difesa. Qui entra in gioco. Il croato dovrà decidere quando abbassarsi accanto ai centrali per iniziare l'azione e quando invece avanzare per attirare fuori uno dei due mediani austriaci. Se Modric riuscirà a muovere il primo schermo del Salisburgo, Pulisic e Cissè potranno trovare spazio alle sue spalle.

Un'altra soluzione arriverà dalle corsie. Chukwueze e Moreira dovranno garantire ampiezza al 3-4-2-1 rossonero, costringendo Lainer e Schmid ad abbassarsi. Il rischio è però evidente. Più gli esterni del Milan saliranno contemporaneamente, maggiore sarà lo spazio disponibile per Lindstrøm e Vertessen in transizione. Il Salisburgo non ha bisogno di controllare il possesso per rendersi pericoloso: recuperare palla e trovare rapidamente Kitano può essere sufficiente per attivare gli esterni e Tabakovic. Per questo Rabiot avrà un compito fondamentale anche senza palla. Il francese dovrà accompagnare l'azione senza perdere il controllo della zona centrale quando Modric sarà più avanzato.

Amorim prepara qualche cambio, Röhl deve fare i conti con l'infermeria: le probabili formazioni

Ildovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1.sarà confermato tra i pali, con Lainer e Schmid sulle corsie difensive e Boma-Drexler al centro. Davanti alla difesa dovrebbero agiree Krätzig., Kitano e Vertessen formeranno invece la linea alle spalle di, match winner della prima giornata contro il Levski Sofia. Le possibilità di rotazione di Röhl sono limitate dalle numerose assenze. Non saranno disponibili Veratschnig, Aguilar, Redzic, Omoregie, Moser e

Ruben Amorim dovrebbe invece approfittare della maggiore profondità della rosa per cambiare qualcosa. Maignan resta il titolare in porta. Davanti a lui il terzetto dovrebbe essere formato da Gila, Tomori e Pavlovic, mentre Chukwueze e Moreira possono occupare le due corsie. Rabiot e Modric sono favoriti centralmente. Alle spalle di Camarda dovrebbero partire Pulisic e Cissè, ma Jashari e Hutchinson rappresentano alternative concrete. Gli indisponibili sono Gabbia e Saelemaekers.

Salisburgo (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Tabakovic. Allenatore: Danny Röhl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cissè; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

Salisburgo-Milan: data, orario e canali