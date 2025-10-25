Una Fiorentina ancora a secco di vittorie in campionato ospita un Bologna che vuole restare in zona Europa

Jacopo del Monaco 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 14:02)

Tra le sfide dell'ottava giornata di Serie A ci sarà anche quella tra la Fiorentina ed il Bologna e, di seguito, ci sono tutti u dettagli sul dove vedere il Derby dell'Appennino. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 18:00 presso lo Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina-Bologna, dove vedere il derby — I padroni di casa si trovano ancora in un periodo buio e sono a caccia della prima vittoria nell'attuale edizione della Serie A. Gli ospiti, invece, proveranno a portare a casa la quarta vittoria di fila in questa stagione. Il Derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna inizierà alle ore 18:00 di domani e sarà visibile in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming, invece, l'incontro si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW TV.

La situazione dei due club — La Fiorentina allenata da Stefano Pioli va ancora a caccia della prima vittoria in campionato. In questo momento, i Gigliati occupano la penultima posizione in classifica con soltanto tre punti conquistati. Nello scorso turno di Serie A, ha perso 2-1 a San Siro contro il Milan di Allegri. In Conference League, invece, i toscani hanno iniziato bene con due vittorie in altrettante partite contro i cechi del Sigma Olomouc (2-0) e gli austriaci del Rapid Vienna (0-3).

Il Bologna di Vincenzo Italiano, dal canto suo, ha iniziato bene questa stagione nella massima competizione italiana. I Felsinei, adesso, si trovano al quinto posto con 13 punti e nella scorsa giornata hanno vinto 0-2 in casa del Cagliari con reti di Holm ed Orsolini, il quale ha segnato il suo sesto gol stagionale. In Europa League, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa e l'1-1 al Dall'Ara contro il Friburgo, i rossoblù hanno vinto 1-2 in casa del FCSB, ovvero la squadra che in passato era la Steaua Bucarest.

Probabili formazioni — Per la Viola mancheranno i soliti Lamptey e Kouamè, mentre ci sono dubbi sulla presenza di Richardson a causa di una lombalgia. Ci sono ancora dei ballottaggi come Marì-Comuzzo, Gosens-Parisi e Gudmundsson-Fagioli, con l'ex Juve che andrebbe a centrocampo e Fazzini a fare il trequartista. Nel Bologna, invece, mancherà ancora Immobile mentre ci sono ancora dei dubbi di formazione: Holm-Zortea; Ferguson-Moro ed Odgaard-Bernardeschi.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracić, Pablo Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean. All: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All: Italiano