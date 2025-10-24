Il Milan spreca l’occasione di allungare in classifica: termina 2-2 col Pisa

Una partita pazza in quel del San Siro: la sfida tra il Milan , che si presenta da capolista, ed il Pisa di Alberto Gilardino si conclude sul risultato di 2-2. La formazione di Max Allegri trova l’immediato vantaggio con Leao, ma nella ripresa viene riagganciato e sorpassato con le reti rispettivamente di Cuadrado e Nzola . Sul finale ci pensa Athekame a riequilibrare il punteggio. Ora, i rossoneri rischiano il sorpasso da Inter , Napoli o Roma .

Milan-Pisa, 2-2: partita pazza

Esattamente come una settimana fa, e lo fa immediatamente, non appena a sette minuti dal fischio d’inizio. Rafa Leao riparte da dove aveva lasciato e non intende fermarsi: doppietta a San Siro, con un tiro da fuori area, contro la Fiorentina, e tap-in vincente che apre la gara con il Pisa. L’1-0 siglato dal portoghese è molto simile a quella messo a segno con La Viola. Il Milan, poi, deve solo gestire senza fretta il vantaggio iniziale, tenendo il pallino del gioco… ma creando poche occasioni.