Una partita pazza in quel del San Siro: la sfida tra il Milan, che si presenta da capolista, ed il Pisa di Alberto Gilardino si conclude sul risultato di 2-2. La formazione di Max Allegri trova l’immediato vantaggio con Leao, ma nella ripresa viene riagganciato e sorpassato con le reti rispettivamente di Cuadrado e Nzola. Sul finale ci pensa Athekame a riequilibrare il punteggio. Ora, i rossoneri rischiano il sorpasso da Inter, Napoli o Roma.
Il Milan spreca l’occasione di allungare in classifica: termina 2-2 col Pisa
Milan-Pisa, 2-2: partita pazza—
Esattamente come una settimana fa, e lo fa immediatamente, non appena a sette minuti dal fischio d’inizio. Rafa Leao riparte da dove aveva lasciato e non intende fermarsi: doppietta a San Siro, con un tiro da fuori area, contro la Fiorentina, e tap-in vincente che apre la gara con il Pisa. L’1-0 siglato dal portoghese è molto simile a quella messo a segno con La Viola. Il Milan, poi, deve solo gestire senza fretta il vantaggio iniziale, tenendo il pallino del gioco… ma creando poche occasioni.
Nella ripresa, il Milan non cambia ritmo ed un fulmine a ciel sereno spegne l’entusiasmo di San Siro: l’intramontabile Juan Cuadrado, con una magia fa sedere a terra Luka Modric, si procura un penalty, grazie al suo tiro che viene deviato dalla mano di De Winter. Ed è lo stesso colombiano dagli undici metri a portare il Pisa sull’1-1. Arriva anche una doccia ghiacciata per i rossoneri. A gelare i Diavoli è M’Bala Nzola: l’angolano, all’86esimo, su un assist al bacio di Akinsanmiro, si trova davanti a Mike Maignan, e sigla la seconda rete per i toscani.
Però a dare una boccata d’ossigeno ai rossoneri è Zachary Athekame. Il giovane difensore svizzero, esattamente al minuto 93, con un tiro da fuori tiene in vita il Milan, evitando una sconfitta che sarebbe stata una grossa beffa. Saelemakers sullo scadere va vicino al vantaggio, ma nulla da fare. Intanto, il Pisa di Alberto Gilardino mostra ancora una volta di essere una squadra ben organizzata.
