Fiorentina-Napoli, dove vedere il big match in diretta tv e streaming live

Dopo Juventus-Inter, la terza giornata di Serie A ci regala anche il big match tra Fiorentina e Napoli ed ecco dove si potrà vedere. Le due squadre si affronteranno domani sera, sabato 12 settembre, alle ore 20:45 presso lo Stadio Artemio Franchi.

Come arrivano le due squadre alla partita — Dopo una sola stagione con Raffaele Palladino, la Fiorentina ha riaffidato la squadra a Stefano Pioli, che torna in patria dopo l'esperienza sulla panchina dell'Al-Nassr. La Viola, tra gli impegni delle prime due giornate di campionato, ha affrontato ed eliminato gli ucraini del Polissya per la qualificazione in Conference League: 3-0 all'andata e 3-2 al ritorno. In A, invece, il cammino dei toscani non è iniziato benissimo, visto che ha pareggiato prima 1-1 in casa del Cagliari e poi 0-0 contro il Torino sempre in trasferta.

Il Napoli di Antonio Conte, la scorsa stagione, ha vinto il quarto Scudetto della sua storia e sicuramente proverà a riconfermarsi. I partenopei hanno fatto importanti operazioni in entrata, tra cui quella a parametro zero di Kevin De Bruyne, che negli ultimi 10 anni ha scritto la storia del Manchester City. Gli Azzurri hanno iniziato molto bene la loro stagione vincendo 0-2 in casa del Sassuolo con reti di Scott McTominay e del belga citato poco sopra. Nella giornata successiva, al termine dei minuti di recupero del match contro il Cagliari, hanno conquistato la vittoria grazie al gol di Zambo Anguissa.

Probabili formazioni — Per la partita di domani, Pioli dovrebbe schierare la formazione titolare con la coppia d'attacco Kean-Piccoli, mentre Guðmundsson e Dzeko saranno pronti ad entrare dalla panchina. Oltre a Lukaku, Conte dovrà fare a meno anche di Rrahmani per infortunio, mentre giocherà Anguissa anche se non è al 100% della condizione fisica dopo gli impegni col Camerun. In difesa ci sono dei ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno ed Olivera-Spinazzola.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongračić, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, Piccoli. All: Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, J. Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All: Conte

Fiorentina-Inter, dove vedere l'incontro — I Gigliati vogliono la prima vittoria in campionato e farlo in casa, per di più contro i Campioni d'Italia, sarebbe speciale. Gli Azzurri, invece, puntano al restare a punteggio pieno anche se l'avversario potrebbe rivelarsi duro. Fiorentina e Napoli si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport, precisamente sul canale DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La diretta streaming, invece, sarà visibile sempre su DAZN ed anche su Sky Go e NOW TV.