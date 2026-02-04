Flamengo-Internacional: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Flamengo-Internacional: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 01:41)

La sfida tra Flamengo e Internacional, valida per la seconda giornata del Brasileirao, mette di fronte due big partite male all’esordio e già chiamate a reagire. Al Maracanã i rossoneri cercano una vittoria scaccia-crisi, mentre l’Inter sogna il colpo esterno per rilanciarsi subito.

Qui Flamengo — Il Flamengo vive un periodo complicato: una sola vittoria nelle ultime sette gare ufficiali, sconfitta all’esordio in campionato e ko anche in Supercoppa. Il rendimento recente è lontano dagli standard attesi. La rosa resta di altissimo livello, di recente è tornato in patria Paquetà, con tanta qualità sulla trequarti, ma pesano alcune assenze e la pressione dell’ambiente. In casa serve una risposta immediata per invertire il trend.

Qui Internacional — Anche l’Internacional è reduce da una sconfitta nella prima giornata, risultato che ha un po’ raffreddato l’entusiasmo dopo il buon avvio nel campionato statale. La squadra però ha struttura ed esperienza per restare competitiva. Punta molto sulla qualità tra le linee e su un attaccante di riferimento come Borré. In trasferta non parte favorita, ma ha le caratteristiche per creare problemi se la partita resta equilibrata.

Probabili formazioni — Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araujo; de Arrascaeta, Paquetà, S. Lino; Pedro. Allenatore: Filipe Luis.

Internacional (4-2-3-1): Rochet; Bruno Gomes, Torres, Victor Gabriel, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Bruno Tabata; Borre. Allenatore: Pezzolano.

