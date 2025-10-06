Scopri dove seguire uno dei campionati più seguiti d'America, la NHL.

Lorenzo Maria Napolitano 6 ottobre - 21:23

Pochi sport appassionano gli americani quanto l'hockey. L'interesse verso questo sport negli ultimi anni ha superato i confini ed è arrivato anche oltreoceano, diffondendosi in tutto il continente europeo, che adesso segue, apprezza e analizza l'hockey. Una delle partite più interessanti dei prossimi giorni è quella tra Florida Panthers e Chicago Blackhawks, che potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Florida Panthers-Chicago Blackhawks, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Il match mette di fronte due squadre che non sono nel loro miglior momento di forma. Nella Divisione Atlantica i Florida Panthers hanno vinto soltanto due partite su sette giocate, in più una strappata ai supplementari. Si segnala però una netta ripresa nelle ultime apparizioni, il che potrebbe essere segno di un moto d'orgoglio che potrebbe spingere i Panthers ad inanellare un altro successo.

Anche Chicago ha iniziato in modo affannoso questo campionato, ma ha messo in fila due vittorie consecutive che danno morale e credibilità verso la formazione. Non parliamo delle due squadre più attrezzate o più forti, ma sicuramente di due che oggi si stanno riprendendo, cercando di scalare posizioni nella classifica. Dato che, al momento, albergano comunque nelle ultime posizioni del proprio gruppo.

Visualizza questo post su Instagram

Le possibili formazioni del match — Florida Panthers: Bobrovsky; Balinkis, Ekblad; Verhaeghe, Luostarinen, Gadjovich.

Chicago Blackhawks: Soderblom; Korchinski, Del Mastro; Slaggert, Greene, Misiak.