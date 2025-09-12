Forlì-Gubbio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Il match si preannuncia equilibrato, ma i padroni di casa partono leggermente favoriti grazie alla forma attuale e al fattore campo. Nei recenti incontri hanno avuto la meglio sugli ospiti, vincendo l’ultimo scontro 1-0

Stefano Sorce 12 settembre - 13:52

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 17:30, arriva un altro test importante per il Forlì: il Gubbio, ancora imbattuto in campionato, sarà l’avversario dei forlivesi in un match che promette emozioni. La gara è valida per la quarta giornata del gruppo B di Serie C.

Dove vedere Forlì-Gubbio in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Forlì-Gubbio in programma sabato 13 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 252) e NOW e sulle applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Il Forlì FC si conferma una delle principali sorprese del Girone B di Serie C. Nonostante la sconfitta all’esordio contro l’Arezzo, squadra tra le favorite per la promozione in Serie B, i romagnoli hanno subito rialzato la testa con due vittorie consecutive, consolidando la propria posizione nelle zone nobili della classifica. Guidati da Alessandro Miramari, i romagnoli hanno totalizzato 6 punti nelle prime tre giornate, vincendo due partite, tra cui il 2-1 in trasferta contro la Sambenedettese. In casa, il record è impeccabile: una vittoria su altrettante gare disputate. L’attacco ha segnato 3 gol, mentre la difesa ha subito 2 reti. Il morale è alto e la squadra punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Domenico Di Carlo guida un Gubbio che ha raccolto 5 punti in tre partite: 1 vittoria, 2 pareggi e ancora senza sconfitte in campionato. Nell’ultimo match, 1-1 contro il Perugia, la squadra ha mostrato solidità ma non grande incisività offensiva. Con un gol segnato e due subiti, il Gubbio deve migliorare la continuità delle prestazioni per contrastare l’organizzazione del Forlì.

Le probabili formazioni di Forlì-Gubbio — Il Forlì FC si presenta con il consueto 4-3-3, guidato dal tecnico Alessandro Miramari. Tra i pali ci sarà Martelli, mentre la difesa sarà composta da Manetti, Elia, Saporetti e Cavallini. A centrocampo spazio a Macrì, Menarini e Scorza, con la linea d’attacco affidata a Farinelli, Saporetti e Manuzzi, pronti a supportare la manovra offensiva dei romagnoli.

Il Gubbio, allenato da Domenico Di Carlo, scenderà in campo con un 3-5-2 solido e compatto. Tra i pali spicca la presenza dell’ex Bologna Bagnolini. La difesa a tre sarà completata da Signorini, Di Bitonto e Fazzi, mentre il centrocampo vedrà i talenti di Hraiech, ex Cesena, e Djankpata, ex Spezia, supportati da Carraro, Podda e Zallu, pronti a dare equilibrio e geometria alla squadra. In attacco agiranno Spina e Tommasini, chiamati a finalizzare le azioni e mettere in difficoltà la retroguardia romagnola.

Forlì (4-3-3): Martelli, Manetti, Elia, Saporetti, Cavallini, Macri, Menarini, Scorza, Farinelli, Saporetti, Manuzzi. Allenatore: Miramari.

Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Signorini, Di Bitonto, Fazzi, Podda, Hraiech, Carraro, Djankpata, Zallu, Spina, Tommasini. Allenatore: Di Carlo.