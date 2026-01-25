Friburgo-Colonia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Friburgo-Colonia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

25 gennaio

La 19ª giornata di Bundesliga propone una sfida interessante tra Friburgo e Colonia, due squadre separate da pochi punti in classifica ma accomunate dalla voglia di dare continuità al proprio percorso.

Alla Europa-Park Stadion i padroni di casa partono leggermente favoriti, soprattutto grazie a un rendimento interno molto solido, ma dall’altra parte c’è un Colonia che ha appena ritrovato il successo e arriva con rinnovato entusiasmo. Il contesto è quello di una partita che può dire molto sulle ambizioni di entrambe: il Friburgo guarda con interesse alla zona europea, mentre il Colonia prova a lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo complicato.

Qui Friburgo — Il Friburgo si presenta a questo appuntamento dopo il pareggio per 2-2 sul campo dell’Augsburg, un risultato che ha lasciato sensazioni contrastanti ma anche segnali positivi. I bianconeri, attualmente ottavi in classifica, hanno mostrato carattere recuperando due gol di svantaggio in un secondo tempo giocato con grande intensità.

Una reazione importante che conferma la competitività della squadra, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove il Friburgo resta una delle formazioni più difficili da affrontare del campionato.

Qui Colonia — Sul versante opposto il Colonia arriva con il morale decisamente più alto grazie alla vittoria per 2-1 contro il Mainz, un successo che ha interrotto una lunga serie di risultati negativi. Tre punti pesanti, arrivati in rimonta, che hanno restituito fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane aveva faticato soprattutto sul piano dei risultati. In classifica i biancorossi occupano il decimo posto e cercano continuità, anche se il rendimento lontano da casa resta un’incognita.

Probabili formazioni — FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Günter; Eggestein, Manzambi; Treu, Suzuki, Grifo; Matanovic

COLONIA (3-4-3): Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar; Thielmann, Krauß, Jóhannesson, Castro-Montes; Kamiński, El Mala; Ache

