Magonza-Wolfsburg: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Magonza-Wolfsburg: info partita, probabili formazioni della Bundesliga

Vincenzo Bellino Redattore 24 gennaio - 02:32

Alla MEWA Arena va in scena una sfida delicata in chiave salvezza. Magonza-Wolfsburg, in programma sabato 24 gennaio alle 15:30 per la 19ª giornata di Bundesliga, mette di fronte due squadre separate da pochi punti ma con stati d’animo diversi. I padroni di casa cercano continuità dopo i segnali di crescita delle ultime settimane, mentre il Wolfsburg prova a dare seguito alla recente ripresa dopo un periodo complicato.

Qui Magonza — Il Mainz ha interrotto nell’ultimo turno una striscia positiva che durava da diverse settimane, cadendo contro il Colonia. Nonostante la sconfitta, il momento resta incoraggiante: la squadra ha mostrato maggiore solidità e un’organizzazione più efficace, elementi fondamentali nella lotta per la salvezza.

L’attenzione è tutta sulle condizioni di Nadiem Amiri, uomo chiave per qualità e leadership: la sua eventuale assenza peserebbe non poco sull’equilibrio offensivo. Sul fronte indisponibili, dovrebbero mancare Caci e Dal, ma l’atteggiamento visto di recente lascia spazio a un Mainz pronto a giocarsela.

Qui Wolfsburg — Il Wolfsburg arriva alla sfida con sensazioni migliori rispetto a qualche settimana fa. Dopo il pesantissimo ko contro il Bayern, sono arrivati una vittoria e un pareggio che hanno ridato fiducia e punti alla classifica. Resta però il problema della continuità, vero tallone d’Achille della squadra di Bauer.

Qualche difficoltà anche in attacco, con Amoura chiamato a ritrovare il gol dopo un digiuno che dura da dicembre. L’infermeria è affollata: dovrebbero essere assenti Arnold, Dárdai, Mæhle, Rogério e Wind, fattore che potrebbe incidere soprattutto sulla gestione del match nei momenti chiave.

Probabili formazioni — MAGONZA (3-4-3): Batz; Kohr, Bell, Potulski; Da Costa, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Tietz, Lee

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Vinícius, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Amoura

