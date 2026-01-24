Magonza-Wolfsburg: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Alla MEWA Arena va in scena una sfida delicata in chiave salvezza. Magonza-Wolfsburg, in programma sabato 24 gennaio alle 15:30 per la 19ª giornata di Bundesliga, mette di fronte due squadre separate da pochi punti ma con stati d’animo diversi. I padroni di casa cercano continuità dopo i segnali di crescita delle ultime settimane, mentre il Wolfsburg prova a dare seguito alla recente ripresa dopo un periodo complicato.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Magonza-Wolfsburg:
MAGONZA WOLFSBURG BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Magonza-Wolfsburg in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Magonza—
Il Mainz ha interrotto nell’ultimo turno una striscia positiva che durava da diverse settimane, cadendo contro il Colonia. Nonostante la sconfitta, il momento resta incoraggiante: la squadra ha mostrato maggiore solidità e un’organizzazione più efficace, elementi fondamentali nella lotta per la salvezza.
L’attenzione è tutta sulle condizioni di Nadiem Amiri, uomo chiave per qualità e leadership: la sua eventuale assenza peserebbe non poco sull’equilibrio offensivo. Sul fronte indisponibili, dovrebbero mancare Caci e Dal, ma l’atteggiamento visto di recente lascia spazio a un Mainz pronto a giocarsela.
Qui Wolfsburg—
Il Wolfsburg arriva alla sfida con sensazioni migliori rispetto a qualche settimana fa. Dopo il pesantissimo ko contro il Bayern, sono arrivati una vittoria e un pareggio che hanno ridato fiducia e punti alla classifica. Resta però il problema della continuità, vero tallone d’Achille della squadra di Bauer.
Qualche difficoltà anche in attacco, con Amoura chiamato a ritrovare il gol dopo un digiuno che dura da dicembre. L’infermeria è affollata: dovrebbero essere assenti Arnold, Dárdai, Mæhle, Rogério e Wind, fattore che potrebbe incidere soprattutto sulla gestione del match nei momenti chiave.
Probabili formazioni—
MAGONZA (3-4-3): Batz; Kohr, Bell, Potulski; Da Costa, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Tietz, Lee
WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Vinícius, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Amoura
