Galles-Bosnia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:45 di giovedì 26 marzo al Cardiff City Stadium

Filippo Montoli 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 17:02)

Comincia il primo turno dei playoff delle qualificazioni per i prossimi Mondiali e tra le partite in programma c'è Galles-Bosnia. La partita che riguarda direttamente l'Italia è in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 al Cardiff City Stadium. La vincente della sfida affronterà in finale una tra gli Azzurri e l'Irlanda del Nord. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Galles-Bosnia.

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Galles-Bosnia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la semifinale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma giovedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv su SkySport, precisamente al canale 206 del telecomando. Per lo streaming, invece, le possibilità sono Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e NOW. Per chi infine vuole seguire tutte le sfide, questa compresa, non resta che sintonizzarsi su Diretta Gol ai canali 202 e 251.

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Lo stato di forma delle due squadre — Il Galles ha chiuso il Gruppo J dietro al Belgio di soli due punti. I britannici sono andati molto vicini a una storica qualificazione diretta ai Mondiali. Ma le uniche due sconfitte del girone (proprio contro i Diavoli Rossi) sono costate la seconda piazza. La squadra di Bellamy ha chiuso la serie di gare del 2025 con uno 0-1 sul Liechtenstein e un incredibile 7-1 sulla Macedonia del Nord.

Anche la Bosnia è andata molto vicina a qualificarsi direttamente. Sempre per soli due punti la squadra balcanica ha dovuto cedere il passo all'Austria. L'1-1 nell'ultima giornata tra le due rose ha mantenuto invariata la situazione di classifica. L'occasione probabilmente è sfumata con il pareggio con il Cipro per 2-2. Il 3-1 alla penultima giornata con la Romania aveva riaperto tutto il discorso qualificazione.

Le probabili formazioni — Bellamy ha perso in vista di questa sfida Moore e Davies, due giocatori molto importanti della rosa gallese. Barbarez, invece, oltre ai dubbi su Dedic, non potrà contare su Barisic e Kulenovic. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson. Allenatore: Craig Bellamy.

BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic. Allenatore: Sergej Barbarez.