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Vincenzo Bellino Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 12:13)

La parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Miami Open entra nel vivo con una semifinale che promette spettacolo e intensità. Da una parte Coco Gauff, che ha dovuto lottare ma ha saputo imporsi con carattere nei quarti; dall’altra Karolína Muchová, solida e lucida nei momenti decisivi del suo percorso in Florida.

L’americana arriva all’appuntamento dopo aver spento le ambizioni di Belinda Bencic in un match dai due volti, mentre la ceca ha confermato il suo ottimo stato di forma imponendosi con autorità nel proprio quarto di finale contro la canadese Mboko.

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Qui Gauff — Percorso tutt’altro che semplice per Coco Gauff, che arriva alla semifinale contro Karolína Muchová con l’obiettivo di allungare una striscia già molto significativa: nei cinque precedenti, infatti, la ceca non è mai riuscita a batterla.

Per centrare il sesto successo consecutivo nello scontro diretto, però, Gauff dovrà alzare il livello di continuità. In questo Miami Open ha mostrato qualche passaggio a vuoto di troppo, pagando diversi cali di concentrazione: non a caso, tutte e quattro le partite disputate fin qui si sono risolte al terzo set. Un segnale chiaro di solidità nei momenti decisivi, ma anche di una gestione ancora migliorabile nell’arco del match.

Qui Muchova — Tra la finale e Muchova c'è un tabù da sfatare: Coco Gauff. Percorso più lineare quello della ceca che solo all'esordio, contro la colombiana Osorio, ha dovuto disputare tre set, nelle successive sfide contro Boulter, Eala e Mboko non ha dovuto faticare più di tanto, archiviando le pratiche in due parziali.

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