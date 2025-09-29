Genoa-Lazio, dove vedere il posticipo di Serie A in tv e streaming LIVE

I genoani non hanno ancora vinto una partita in questo campionato, mentre i biancocelesti vogliono tornare a vincere dopo due sconfitte di fila

Jacopo del Monaco 29 settembre - 09:05

La quinta giornata della Serie A terminerà con la partita tra Genoa e Lazio e, a fine articolo, saprete dove si potrà vedere. Le due squadre si affronteranno questa sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Luigi Ferraris.

Come arrivano Genoa e Lazio al match — Il Genoa allenato dal francese Patrick Vieira ha fatto il suo esordio stagionale vincendo 3-0 in Coppa Italia contro il Vicenza. In campionato, però, il Grifone non ha ancora portato a casa una vittoria visti i soli due punti ottenuti dai pareggi contro Lecce (0-0) e Como (1-1), mentre negli altri due match ha perso prima 0-1 tra le mura amiche contro la Juventus e poi 2-1 in casa del Bologna. Pochi giorni fa, invece, i rossoblù si sono qualificati agli ottavi di coppa grazie al 3-1 contro l'Empoli.

Per questa stagione, la Lazio ha deciso di affidare nuovamente la squadra a Maurizio Sarri. I biancocelesti, che non giocano in nessuna competizione europea e sono già agli ottavi di Coppa Italia, hanno esordito in A perdendo 2-0 in casa del Como. In seguito ha vinto la prima all'Olimpico per 4-0 contro il Verona e poi ha perso con lo stesso risultato, ovvero 1-0, sia in casa del Sassuolo che il Derby della Capitale contro la Roma.

Probabili formazioni — Per il Genoa Onana e Messias salteranno la gara per infortunio, mentre ci sono alcuni ballottaggi: Carboni-Gronbæk, Malinovskyi-Stanciu e Colombo-Vitinha. Oltre al dubbio sulla presenza di Vecino e le assenze per infortunio di Rovella, Gigot, Lazzari e Dele-Bashiru, Sarri non avrà a disposizione Belahyane e Guendouzi, entrambi espulsi nel derby. Gli unici ballottaggi sono Tavares-Pellegrini e Cancellieri-Dia.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigard, Vásquez, A. Martín; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All: Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, N. Tavares; Basic, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All: Sarri

Genoa-Lazio, dove vedere la partita — I padroni di casa puntano alla prima vittoria del loro campionato, mentre la squadra ospite vuole tornare a vincere dopo due sconfitte di fila. Il posticipo tra Genoa e Lazio inizierà alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW TV.