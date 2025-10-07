Il mese di ottobre porta con sé importanti match validi per le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026, in un momento in cui la classifica inizia a delinearsi con equilibri ben definiti. Mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 si gioca la gara tra Gibuti ed Egitto. Una sorta di Davide contro Golia, con tutti i favori del pronostico verso gli ospiti. Con Bet365 puoi seguire Gibuti-EgittoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Gibuti-Egitto, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Gibuti-Egitto in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Gibuti-Egitto in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Gibuti fanalino di coda con un solo punto conquistato: l'ultimo posto in classifica rende pressoché inutile per i padroni di casa il prossimo match in programma. Discorso diverso per l'Egitto, che ha un'occasione ghiotta per chiudere il discorso qualificazione e tenere lontano il Burkina Faso inseguitore: i 20 punti in classifica rappresentano un segnale di grande forza per una delle squadre più forti del continente, guidata dal fuoriclasse del Liverpool Mohamed Salah.
Le probabili formazioni di Gibuti-Egitto—
Gibuti (5-3-2): Mahamoud, Bilha, Zakaria, Khaire, Abdi, Mohamed, Mahamed, Gohar, Aden, Wais, Omar. Allenatore: Stephane Nado
Egitto (4-3-3): Al-Shenawy, Zakaria, Aash, Hamdi, Hany, Attia, Mohamed, El-Solia, Trazeguet, Marmoush, Salah. Allenatore: Hossam Hassan
