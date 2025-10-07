derbyderbyderby streaming Gibuti-Egitto, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Padroni di casa ultimi, ospiti primi: sfida sulla carta impari nelle qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026
Il mese di ottobre porta con sé importanti match validi per le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026, in un momento in cui la classifica inizia a delinearsi con equilibri ben definiti. Mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 si gioca la gara tra Gibuti ed Egitto. Una sorta di Davide contro Golia, con tutti i favori del pronostico verso gli ospiti. Con Bet365 puoi seguire Gibuti-EgittoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Gibuti-Egitto in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Gibuti-Egitto in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre

Gibuti fanalino di coda con un solo punto conquistato: l'ultimo posto in classifica rende pressoché inutile per i padroni di casa il prossimo match in programma. Discorso diverso per l'Egitto, che ha un'occasione ghiotta per chiudere il discorso qualificazione e tenere lontano il Burkina Faso inseguitore: i 20 punti in classifica rappresentano un segnale di grande forza per una delle squadre più forti del continente, guidata dal fuoriclasse del Liverpool Mohamed Salah.

Le probabili formazioni di Gibuti-Egitto 

Gibuti (5-3-2): Mahamoud, Bilha, Zakaria, Khaire, Abdi, Mohamed, Mahamed, Gohar, Aden, Wais, Omar. Allenatore: Stephane Nado

Egitto (4-3-3): Al-Shenawy, Zakaria, Aash, Hamdi, Hany, Attia, Mohamed, El-Solia, Trazeguet, Marmoush, Salah. Allenatore: Hossam Hassan

