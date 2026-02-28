derbyderbyderby streaming Girona-Celta Vigo: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Girona-Celta Vigo: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Girona-Celta Vigo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Girona-Celta Vigo, posticipo della 26ª giornata di Liga all’Estadi Montilivi. Una partita che può cambiare parecchio le ambizioni europee di entrambe: Girona a metà classifica ma con l’Europa nel mirino, Celta sesto e in piena corsa per consolidare la zona continentale.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Liga:

  • Guarda ora Girona-Celta Vigo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Girona-Celta Vigo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Girona-Celta Vigo, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Dove vedere la Liga in Streaming e in Diretta Tv LIVE

    GIRONA CELTA VIGO LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Girona e Celta Vigo in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Qui Girona

    Il Girona è 11° con 30 punti. Il dato interessante è la continuità recente: 7 risultati utili nelle ultime 8 gare, con una sola sconfitta. La squadra di Michel alterna momenti di grande brillantezza offensiva a cali di concentrazione difensiva (40 gol subiti sono tanti).

    Qui Celta Vigo

    Il Celta è 6° a quota 37 punti e arriva da tre partite consecutive con almeno 2 gol segnati. La squadra di Giraldez ha trovato equilibrio e, soprattutto, soluzioni offensive anche oltre il solito protagonista.

    Girona-Celta Vigo, probabili formazioni

    Girona (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Tsygankov, Lemar, Witsel, Martin, Gil; Vanat. Allenatore: Michel.

    Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Alonso; Rueda, Roman, Vecino, Alvarez; Lopez, Jutgla, Swedberg. Allenatore: Giraldez.

