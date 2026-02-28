Girona-Celta Vigo: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Girona-Celta Vigo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 01:19)

Girona-Celta Vigo, posticipo della 26ª giornata di Liga all’Estadi Montilivi. Una partita che può cambiare parecchio le ambizioni europee di entrambe: Girona a metà classifica ma con l’Europa nel mirino, Celta sesto e in piena corsa per consolidare la zona continentale.

Qui Girona — Il Girona è 11° con 30 punti. Il dato interessante è la continuità recente: 7 risultati utili nelle ultime 8 gare, con una sola sconfitta. La squadra di Michel alterna momenti di grande brillantezza offensiva a cali di concentrazione difensiva (40 gol subiti sono tanti).

Qui Celta Vigo — Il Celta è 6° a quota 37 punti e arriva da tre partite consecutive con almeno 2 gol segnati. La squadra di Giraldez ha trovato equilibrio e, soprattutto, soluzioni offensive anche oltre il solito protagonista.

Girona-Celta Vigo, probabili formazioni — Girona (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Tsygankov, Lemar, Witsel, Martin, Gil; Vanat. Allenatore: Michel.

Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Alonso; Rueda, Roman, Vecino, Alvarez; Lopez, Jutgla, Swedberg. Allenatore: Giraldez.

