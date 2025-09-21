Giugliano-Salernitana: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Segnali incoraggianti anche per il Giugliano di mister Cudini che ha conquistato 5 cinque punti in quattro partite , con l’ultimo pari per 2-2 sul difficile campo della Cavese . La squadra gialloblù dovrà però alzare il livello per contrastare la capolista, facendo leva sul fattore campo e sulla propria organizzazione di gioco.

Qui Salernitana

La Salernitana ha iniziato il campionato in maniera perfetta: quattro vittorie su quattro e vetta della classifica consolidata. L’ultima gioia è arrivata nel recupero contro l’Atalanta U23, battuta di misura (1-0). L’entusiasmo è alto, così come la convinzione di poter confermare il ruolo di favorita per la promozione.