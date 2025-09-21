derbyderbyderby streaming Giugliano-Salernitana: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Diretta TV e Streaming gratis

Giugliano-Salernitana: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Salernitana Sorrento dove vedere
Giugliano-Salernitana, match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Al De Cristofaro va in scena il derby campano Giugliano-Salernitana, valido per la quinta giornata del Girone C di Serie C. Ospiti favoriti, a caccia del quinto successivo di fila; padroni di casa reduci da tre risultati utili consecutivi e a caccia di continuità

Dove vedere Giugliano Salernitana in Diretta TV e in streaming LIVE

—  

GIUGLIANO SALERNITANA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Serie C, Giugliano-Salernitana, in programma domenica 21 settembre alle ore 17:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Giugliano

—  

Segnali incoraggianti anche per il Giugliano di mister Cudini che ha conquistato 5 cinque punti in quattro partite, con l’ultimo pari per 2-2 sul difficile campo della Cavese. La squadra gialloblù dovrà però alzare il livello per contrastare la capolista, facendo leva sul fattore campo e sulla propria organizzazione di gioco.

Qui Salernitana

—  

La Salernitana ha iniziato il campionato in maniera perfetta: quattro vittorie su quattro e vetta della classifica consolidata. L’ultima gioia è arrivata nel recupero contro l’Atalanta U23, battuta di misura (1-0). L’entusiasmo è alto, così come la convinzione di poter confermare il ruolo di favorita per la promozione.

Giugliano-Salernitana, probabili formazioni

—  

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Milan, Caldore, Laezza, Acampa; Zammarini, Prezioso, Forciniti; Borello, Nepi, Njambe. Allenatore: Mirko Cudini

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Cabianca; Quirini, Varone, Capomaggio, Tascone, Villa; Achik, Ferrari. Allenatore: Giuseppe Raffaele

Leggi anche
Ligue1, Le Havre-Lorient: diretta tv e streaming LIVE del match
Villarreal-Osasuna: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA