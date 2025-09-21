Giugliano-Salernitana: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Al De Cristofaro va in scena il derby campano Giugliano-Salernitana, valido per la quinta giornata del Girone C di Serie C. Ospiti favoriti, a caccia del quinto successivo di fila; padroni di casa reduci da tre risultati utili consecutivi e a caccia di continuità
Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Serie C, Giugliano-Salernitana, in programma domenica 21 settembre alle ore 17:30.
Qui Giugliano—
Segnali incoraggianti anche per il Giugliano di mister Cudini che ha conquistato 5 cinque punti in quattro partite, con l’ultimo pari per 2-2 sul difficile campo della Cavese. La squadra gialloblù dovrà però alzare il livello per contrastare la capolista, facendo leva sul fattore campo e sulla propria organizzazione di gioco.
Qui Salernitana—
La Salernitana ha iniziato il campionato in maniera perfetta: quattro vittorie su quattro e vetta della classifica consolidata. L’ultima gioia è arrivata nel recupero contro l’Atalanta U23, battuta di misura (1-0). L’entusiasmo è alto, così come la convinzione di poter confermare il ruolo di favorita per la promozione.
Giugliano-Salernitana, probabili formazioni—
GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Milan, Caldore, Laezza, Acampa; Zammarini, Prezioso, Forciniti; Borello, Nepi, Njambe. Allenatore: Mirko Cudini
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Cabianca; Quirini, Varone, Capomaggio, Tascone, Villa; Achik, Ferrari. Allenatore: Giuseppe Raffaele
