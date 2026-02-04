Gremio-Botafogo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Gremio-Botafogo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 01:31)

Gremio–Botafogo, seconda giornata di Brasileirao, è una sfida tra due squadre ancora alla ricerca di continuità. I padroni di casa possono sfruttare il fattore campo, ma i precedenti recenti tra questi club raccontano partite spesso aperte e con gol da entrambe le parti.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Gremio-Botafogo:

Gremio-Botafogo: dove vedere il Brasileirao in Streaming e in Tv — GREMIO BOTAFOGO BRASILEIRAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Gremio-Botafogo in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Gremio — Il Gremio ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, rendimento discreto ma non totalmente convincente. La squadra mostra buone cose in fase offensiva, ma concede ancora troppo dietro. In casa tende ad alzare il livello delle prestazioni e storicamente contro il Botafogo riesce quasi sempre a trovare la via della rete.

Qui Botafogo — Il Botafogo arriva con un andamento più altalenante: 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite. I risultati non sono stati costanti e la difesa ha mostrato diverse crepe. Resta però una squadra pericolosa davanti e gli scontri diretti con il Gremio confermano una tendenza chiara: segna spesso, ma difficilmente mantiene la porta inviolata. Matchup che di solito porta gol da entrambe le parti.

Probabili formazioni — GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Marcos, Gustavo, Wagner, Marlon; Edenilson, Arthur Melo; Tete, Willian, Amuzu; Carlos Vinicius.

BOTAFOGO (3-4-3): Neto; Ponte, Newton, Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Rodriguez, Cabral, Montoro.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Gremio-Botafogo: