Grenoble-Annecy, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Storicamente, la rivalità tra queste due squadre ha regalato incontri combattuti. L’ultimo confronto diretto ha sorriso agli ospiti, vittoriosi per 3-1, ma nei cinque incroci più recenti la squadra di casa è in vantaggio con 3 vittorie

Stefano Sorce 18 settembre - 15:58

Venerdì 19 settembre 2025 lo Stade des Alpes sarà teatro di una sfida che vale già molto in ottica classifica: il Grenoble Foot 38 ospita l’FC Annecynella sesta giornata di Ligue 2, con fischio d’inizio alle 20:00 e direzione di gara affidata all’arbitro A. Perreau Niel.

Dove vedere Grenoble-Annecy in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Grenoble e Annecy, in programma venerdì alle ore 20.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Dopo cinque giornate, le due squadre arrivano appaiate a quota 5 punti. Il Grenoble è al 13° posto, con un bottino di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, frutto di un percorso altalenante che sottolinea la necessità di maggiore continuità. L’Annecy segue poco più in basso, in 15ª posizione, con lo stesso ruolino di marcia: 1 successo, 2 pari e 2 ko. Una sfida diretta che può rappresentare il trampolino per risalire la graduatoria.

Il Grenoble ha trovato fiducia nel turno precedente battendo di misura l’USL Dunkerque 1-0, dimostrando solidità difensiva e disciplina tattica. L’Annecy, invece, non è andato oltre l’1-1 con lo Stade de Reims, lasciando intravedere buone trame di gioco ma anche una certa difficoltà a trasformare le occasioni in vittorie. Entrambe cercano dunque il colpo che possa dare continuità e fiducia al loro cammino.

Le probabili formazioni di Grenoble-Annecy — Il tecnico Rizzetto dovrebbe confermare il suo 5-3-2 per il Grenoble. Tra i pali ci sarà Diop, protetto da una difesa a cinque composta da Delos, Paquiez, Mouyokolo, Mambo e Xantippe, con il compito di garantire equilibrio e copertura. A centrocampo spazio a Valis, Diba e Mouazan, chiamati a impostare il gioco e a sostenere la fase offensiva. In attacco, la coppia formata da Zahui ed Elphege.

L’Annecy di Guyot risponderà con un 3-4-3 aggressivo e verticale. In porta toccherà a Escales, mentre la linea a tre difensiva sarà composta da Kouadio, Koutoune e Veillon. Il centrocampo a quattro vedrà Delphis e Pajot agire come centrali, con Kashi e Billemaz sugli esterni per creare ampiezza e supportare il tridente offensivo formato da Paris, Hbouch e Neelakandan, pronti a finalizzare le azioni e a pressare la difesa avversaria.

Grenoble (5-3-2): Diop, Delos, Paquiez, Mouyokolo, Mambo, Xantippe, Valis, Diba, Mouazan, Zahui, Elphege. Allenatore: Rizzetto.

Annecy (3-4-3): Escales, Kouadio, Koutoune, Veillon, Delphis, Pajot, Kashi, Billemaz, Paris, Hbouch, Neelakandan. Allenatore: Guyot.