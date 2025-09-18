Ligue2, Boulogne-Pau: diretta tv e streaming LIVE del match

Venerdì sera, alle ore 20:00, lo Stade de la Liberation di Boulogne-sur-Mer sarà teatro del confronto tra Boulogne e Pau, valido per la sesta giornata di Ligue 2. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Faouzi Benchabane.
Il momento delle due squadre—
Il Boulogne arriva all’appuntamento con un bilancio tutt’altro che brillante: un solo successo nelle ultime cinque gare e ancora nessuna vittoria davanti al proprio pubblico. I rossoblù occupano la diciassettesima posizione con appena tre punti, frutto soprattutto di prestazioni caratterizzate da scarsa incisività in avanti e da qualche incertezza difensiva. I soli due gol realizzati in cinque partite lo confermano. L’ultima vittoria, il prezioso 1-0 contro il Bastia, ha però ridato un minimo di fiducia allo spogliatoio.
Il Pau, invece, viaggia con maggiore continuità. Con otto punti in classifica e il quarto posto provvisorio, la squadra gialloblù ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nonostante il pesante 0-3 subito dalla Red Star nell’ultimo turno, i pirenaici hanno mostrato buona solidità soprattutto in trasferta, dove hanno già collezionato clean sheet importanti.
Le probabili formazioni di Boulogne-Pau—
Il tecnico Raymond dovrebbe affidarsi al suo consueto 5-4-1 per il Boulogne. In porta ci sarà Uriev, protetto da una difesa a cinque formata da Thiam, Gourville, Pinot, Siliadin e Boyer, chiamati a garantire copertura e solidità. A centrocampo spazio a Fatar, Bultel, Binet ed El Farissi, con il compito di dare equilibrio tra fase di contenimento e costruzione. In avanti, unico riferimento offensivo, toccherà a Capuano provare a scardinare la retroguardia avversaria.
Il Pau di Usai dovrebbe rispondere con il 4-1-4-1. Tra i pali agirà Raveyre, con Meddah e Karamoko sugli esterni e la coppia Briançon–Ruiz al centro della difesa. Davanti alla retroguardia si piazzerà Beusnard con funzioni di diga, mentre la linea a quattro in mediana sarà composta da Versini, Touzghar, Bobichon e Dong, pronti a supportare l’unica punta, Sissoko, terminale offensivo della squadra.
Boulogne (5-4-1): Uriev, Thiam, Gourville, Pinot, Siliadin, Boyer, Fatar, Bultel, Binet, El Farissi, Capuano. Allenatore: Raymond.
Pau (4-1-4-1): Raveyre, Meddah, Briancon, Ruiz, Karamoko, Beusnard, Versini, Touzghar, Bobichon, Dong, Sissoko. Allenatore: Usai.
