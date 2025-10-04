Greuther Fürth-Hannover, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La seconda divisione tedesca è un turbine di emozioni. Ricca di gol e capovolgimenti di fronte, la Bundesliga 2 è senz'altro uno dei campionati cadetti più affascinanti di tutti. E uno dei match più interessanti che propone l'ottava giornata è quello che vede scontrarsi Greuther Fürth e Hannover, che quest'anno ha presentato la sua candidatura come grande protagonista di questa stagione. La partita si giocherà domani alle 13:30 e sarà trasmessa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento di forma delle due squadre—
L'Hannover quest'anno sembra essere tra le squadre più attrezzate per strappare il pass verso il massimo campionato tedesco. Al momento occupa il quarto posto ma è distante soltanto un punto dalla vetta, in cui alberga il Darmstadt. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto dieci punti, rimediando una sola sconfitta. Un momento di forma, quindi, positivo e che permette di approcciare al match con determinazione.
Non si può fare lo stesso discorso per il Greuther Fürth, dato che nelle ultime cinque giornate ha perso ben tre partite. Trend che l'ha trascinato verso il baratro ed infatti è tredicesimo con soli nove punti messi a referto. La zona che scotta per il momento sembra lontana, ma sarà necessario tornare a macinare punti per impedire che questa stagione si complichi troppo.
Le possibili formazioni di Greuther Fürth-Hannover—
Greuther Fürth (4-2-3-1): Boevink; Dehm, Ziereis, Bjarnason, Itter; Olesen, John; Klaus, Hrgota, Keller; Futkeu.
Hannover (3-4-3): Noll; Blank, Tomiak, Ghita; Matsuda, Leopold, Aseko, Neubauer; Chakroun, Kallman, Rochelt.
