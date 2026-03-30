Grizzlies-Suns Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Grizzlies-Suns, match valido la fase conclusiva della regular-season: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 14:16)

La sfida NBA tra i Phoenix Suns e i Memphis Grizzlies arriva in un momento molto diverso della stagione per le due squadre, e questo si riflette chiaramente sia nel rendimento recente che nelle aspettative attorno al match. Entrambe però arrivano da un successo: padroni di casa con i Bulls, ospiti contro i Jazz.

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Qui Suns — I Suns si presentano con un record positivo e ancora in piena corsa per consolidare la loro posizione nella Western Conference. Nonostante qualche passaggio a vuoto lontano da casa, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti nell’ultima uscita, dominando contro Utah e ritrovando fluidità offensiva. Il talento non manca, e quando giocatori come Devin Booker entrano in ritmo, Phoenix diventa una squadra difficile da contenere. Tuttavia, la discontinuità resta un piccolo campanello d’allarme: nelle ultime dieci partite il bilancio è in equilibrio precario e la difesa, pur solida a tratti, non sempre garantisce continuità.

Qui Grizzlies — Dall’altra parte, i Grizzlies vivono una stagione complicata, come dimostra il record negativo e una serie recente poco brillante. Le otto sconfitte nelle ultime dieci gare raccontano di una squadra in difficoltà soprattutto nella metà campo difensiva, dove concede troppi punti e fatica a controllare il ritmo delle partite. L’ultima vittoria contro Chicago può rappresentare una piccola iniezione di fiducia, ma resta l’impressione di un gruppo in costruzione, con rotazioni giovani e ancora poco stabili.