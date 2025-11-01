Nuovo turno di serie C: scopri dove vedere la partita Gubbio-Ternana in streaming gratis con Bet365 in diretta tv live

Carmine Panarella 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 09:56)

Il girone B di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Gubbio e Ternana si affrontano sabato 2 novembre alle ore 14:30 in una sfida dal sapore particolare, tra due squadre che puntano a risalire la classifica e trovare continuità di risultati. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Gubbio-Ternana in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Gubbio-Ternana in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Gubbio-Ternana” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Gubbio si presenta al match desideroso di confermare la propria posizione a metà classifica e ottenere punti preziosi per scalare la graduatoria. La squadra ha mostrato buone trame offensive e deve migliorare la continuità difensiva. In classifica, il Gubbio è ottavo con 16 punti.

La Ternana, invece, cerca conferme in chiave alta classifica e punta a consolidare il quarto posto, sfruttando la solidità mostrata nelle ultime partite. La squadra deve essere efficace sia in fase difensiva che offensiva per ottenere un successo esterno. La Ternana è quarta con 18 punti. Insomma, la sfida tra Gubbio e Ternana promette di regalare un mix di spettacolo ed emozioni.

Le probabili formazioni di Gubbio-Ternana — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico del Gubbio dovrebbe confermare un 4-3-3, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre la Ternana potrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 più accorto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Gubbio (4-3-3): Bianchi, Rossi, Conti, Marino, Ferrari, Palumbo, Sartori, Rizzo, Esposito, Longo, D’Amico. Allenatore: Marco Zanchi

Ternana (4-3-2-1): Galli, Moretti, Casadei, Piras, De Luca, Bonetti, Sala, Venturi, Fabbri, Neri, Bruni. Allenatore: Luca Cattaneo

Non perdere l’occasione di seguire Gubbio-Ternana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Gubbio-Ternana in streaming live gratis su Bet365.