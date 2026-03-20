Guidonia-Pesaro: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

Sfida interessante in Serie C tra Guidonia Montecelio e Vis Pesaro, due formazioni che cercano continuità e punti preziosi per dare una svolta al proprio percorso stagionale. Una gara che si preannuncia equilibrata, dove organizzazione e attenzione ai dettagli potrebbero fare la differenza nell’arco dei novanta minuti.
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Qui Guidonia—
Il Guidonia arriva all’appuntamento con un rendimento altalenante, soprattutto tra le mura amiche, dove ha mostrato buone cose senza però riuscire a mantenere continuità nei risultati. La squadra prova a costruire gioco con ordine, ma dovrà migliorare nella gestione dei momenti chiave della partita per evitare cali che possono compromettere il risultato.
Qui Pesaro—
La Vis Pesaro, invece, si presenta con un atteggiamento più solido, soprattutto nelle gare in trasferta, dove ha dimostrato compattezza e capacità di colpire con efficacia. Una squadra pragmatica, capace di adattarsi alle situazioni e di sfruttare gli spazi, che cercherà di imporre il proprio ritmo anche lontano da casa.
Probabili formazioni—
Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra
Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone
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