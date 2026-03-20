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Guidonia-Pesaro: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Sfida interessante in Serie C tra Guidonia Montecelio e Vis Pesaro, due formazioni che cercano continuità e punti preziosi per dare una svolta al proprio percorso stagionale. Una gara che si preannuncia equilibrata, dove organizzazione e attenzione ai dettagli potrebbero fare la differenza nell’arco dei novanta minuti.

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    Qui Guidonia

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    Il Guidonia arriva all’appuntamento con un rendimento altalenante, soprattutto tra le mura amiche, dove ha mostrato buone cose senza però riuscire a mantenere continuità nei risultati. La squadra prova a costruire gioco con ordine, ma dovrà migliorare nella gestione dei momenti chiave della partita per evitare cali che possono compromettere il risultato.

    Qui Pesaro

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    La Vis Pesaro, invece, si presenta con un atteggiamento più solido, soprattutto nelle gare in trasferta, dove ha dimostrato compattezza e capacità di colpire con efficacia. Una squadra pragmatica, capace di adattarsi alle situazioni e di sfruttare gli spazi, che cercherà di imporre il proprio ritmo anche lontano da casa.

    Probabili formazioni

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    Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra

    Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone

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