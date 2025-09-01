Guidonia-Pineto, dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

Nel posticipo della seconda giornata del Girone B di Serie C, i laziali ospitano gli abruzzesi al “Francioni” di Latina. I padroni di casa neopromossi, arrivano da un pareggio a Perugia

La seconda giornata del Girone B di Serie C si chiude con un match tutto da seguire: il neopromosso Guidonia Montecelio ospita il Pineto al “Francioni” di Latina. Dopo un avvio incoraggiante per entrambe le squadre, la partita promette equilibrio e spettacolo.

Dove vedere Guidonia-Pineto in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Guidonia-Pineto alle ore 21. La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre sarà in diretta anche sui canali Sky, precisamente su SKY SPORT (canale 252) e NOW. Per tablet, pc e smartphone sarà visibile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Il Guidonia Montecelio, formazione frutto della rilocalizzazione del Monterosi Tuscia e guidata da mister Ginestra, ha esordito in campionato sul difficile campo del Perugia con un pareggio per 0-0. La squadra ha mostrato carattere e organizzazione, anche se un penalty fallito da Bernardotto e la straordinaria prestazione del portiere avversario Gemello hanno impedito i tre punti.

Il club laziale, neopromosso, punta a fare bene in Serie C con una rosa giovane ma ambiziosa. L’obiettivo è consolidarsi in categoria e diventare una mina vagante per le squadre più blasonate del girone. Nonostante alcuni giocatori non ancora al meglio, Ginestra potrà contare su una squadra motivata, pronta a sfruttare il fattore campo nel posticipo di questa seconda giornata.

Il Pineto, allenato da Ivan Tisci, arriva a questo incontro con un avvio discreto: pareggio per 1-1 in casa contro la Vis Pesaro e una squadra consolidata da anni in Serie C. Il club abruzzese punta a confermare la propria solidità e a crescere sotto l’aspetto fisico e tattico. In conferenza stampa Tisci ha sottolineato la necessità di integrare i nuovi acquisti, come Bruzzaniti ed Capomaggio, e di migliorare la fase realizzativa. L’unico assente è l’infortunato Gagliardi.

Le probabili formazioni di Guidonia-Pineto — Il Guidonia Montecelio scenderà in campo con Stellato tra i pali, supportato in difesa da Esempio, Mule, Cristini e Zappella. In avanti dovrebbero giocare Andrea Errico, Diego Zuppel e Gabriele Bernardotto come punta centrale.

Il Pineto, invece, dovrebbe rispondere con Tonti tra i pali, Borsoi, Thiago Capomaggio, Postiglione e Baggi in difesa. A centrocampo spazio a Luca Schirone, Gianluca Germinario e Luca Lombardi, mentre il reparto offensivo sarà guidato da Bruzzaniti.

Guidonia Montecelio: Giovanni Stellato, Stefano Esempio, Erasmo Mule, Andrea Cristini, Davide Zappella, Salvatore Santoro, Daniel Sannipoli, Valerio Mastrantonio, Andrea Errico, Diego Zuppel, Gabriele Bernardotto.

Pineto: Alessandro Tonti, Matteo Borsoi, Thiago Capomaggio, Nicolò Postiglione, Federico Baggi, Luca Schirone, Gianluca Germinario, Luca Lombardi, Giovanni Bruzzaniti, Gianluca Vigliotti, Alessandro Pellegrino.