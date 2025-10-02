Guingamp-Nancy, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Ritorna la Ligue 2 francese ed il suo fascino. Domani, alle ore 20:00, scenderanno in campo Guingamp e Nancy, due club con un lungo passato trascorso nel massimo campionato. Lontane soltanto due punti l'una dall'altra, le due formazioni ce la metteranno tutta per guadagnare terreno ed avvicinarsi alla zona promozione. Vuoi vivere la sfida come se fossi allo stadio? Con Bet365 puoi seguire Guingamp-Nancy GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET 365 in modo semplice ed immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Come arrivano Guingamp e Nancy alla sfida—
Guingamp e Nancy contano rispettivamente 13 ed 11 punti in classifica. Il Guingamp nelle ultime cinque sfide ha raccolto dodici punti, perdendo soltanto una sfida. È, inoltre, reduce da due vittorie consecutive, con la battuta d'arresto pesante sul campo del Troyes, in cui ha subito 5 gol e ne ha segnati solamente 2. Con una vittoria, il Guigamp potrebbe schizzare fino in quarta posizione.
Il Nancy, invece, non vive un momento particolarmente favorevole. Nelle ultime cinque partite, infatti, ha vinto solamente una partita, rimediando tre sconfitte e pareggiandone una. Statistiche che alla mano suggeriscono un netto favorito per questa sfida, nonostante l'apparente vicinanza in classifica ed in termini di punti. Il Guingamp, ad ogni modo, subisce tanti gol, punto debole che potrebbe essere sfruttato dal Nancy.
Verso Guingamp-Nancy, le probabili formazioni—
Guigamp (4-4-2): Bartouche; Koffi, Gomis, Demoouchy, Abdallah; Hatchi, Louiserre, N'Landu, Ott; Hemia, Mafouta. Allenatore Ripoll.
Nancy (3-4-2-1): Kenzo; Jullouz, Saint-Ruf, Fernandez; Bamba, Carlier, Bouriaud, Maouassa; Bouabdelli, Fdaouch; Bokangu. Allenatore Correa.
