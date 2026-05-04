Pressione, classifica corta e margini ridotti: a Edimburgo si gioca una partita che vale più dei tre punti. L’Hearts arriva da capolista, ma con il fiato del Rangers sul collo, pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso. Non è una gara da gestire, è una gara da prendere. Perché a questo punto della stagione ogni episodio pesa doppio, e chi sbaglia rischia di compromettere tutto. Lunedì 4 maggio 2026, ore 18:30: Tynecastle non sarà solo uno stadio, ma un campo di tensione pura. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HEARTS-RANGERS CLICCA SU BET365

Dove vedere Hearts-Rangers in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il momento dell’Hearts è di quelli che fanno paura, soprattutto tra le mura amiche. La squadra di Edimburgo ha costruito gran parte del proprio primato grazie a un rendimento interno praticamente impeccabile, con cinque vittorie consecutive in campionato. L’ultima uscita, il successo nel derby contro l’Hibernian, ha confermato una squadra dominante nel possesso e capace di colpire nei momenti chiave.

Il Rangers, però, non è squadra da sottovalutare. Nonostante il recente ko contro il Motherwell, i biancoblù arrivano da due vittorie consecutive in trasferta e mantengono numeri offensivi di altissimo livello. Con una media realizzativa superiore ai tre gol nelle ultime dieci gare, il potenziale offensivo resta uno dei punti di forza principali.

Guardando la classifica, il divario è minimo: Hearts a quota 73 punti, Rangers a 69. Un successo degli ospiti riaprirebbe completamente i giochi nelle zone alte, rendendo questa sfida ancora più pesante. Anche i precedenti raccontano una partita tutt’altro che scontata: il Rangers ha spesso avuto la meglio negli ultimi anni, ma il fattore campo dell’Hearts potrebbe spostare gli equilibri.

Le probabili formazioni di Hearts-Rangers

L’Hearts dovrebbe presentarsi con un 4-4-2 solido ed equilibrato: Schwolow tra i pali, linea difensiva guidata da Halkett e Findlay, con Kingsley e Steinwender sugli esterni. In mezzo al campo Baningime e Leonard avranno il compito di gestire ritmo e recupero, mentre sugli esterni agiranno Altena e Kabore. In attacco spazio alla coppia Braga-Shankland.

Il Rangers risponde con un 4-2-3-1 offensivo: Butland in porta, difesa con Sterling e Meghoma sulle fasce e Fernandez-Djiga al centro. In mediana Raskin e Diomande garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Gassama, Aasgaard e Moore supporteranno Chermiti, riferimento centrale.

Hearts (4-4-2): Schwolow; Steinwender, Halkett, Findlay, Kingsley; Altena, Baningime, Leonard, Kabore; Braga, Shankland.

Rangers (4-2-3-1): Butland; Sterling, Fernandez, Djiga, Meghoma; Raskin, Diomande; Gassama, Aasgaard, Moore; Chermiti.

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