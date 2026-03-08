Indian Wells: dove seguire LIVE il torneo ATP in Streaming e in Diretta TV

Indian Wells: le info sui match ATP, la diretta TV e Streaming Gratis della seconda settimana del Masters 1000su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 marzo - 09:55

Indian Wells entra nella sua seconda ed ultima settimana, quella che conduce alle fasi decisive e all’assegnazione del titolo. L’atmosfera si fa sempre più intensa: i tabelloni si allineano, i favoriti Alcaraz e Sinner sono pronti a darsi battaglia, l'ennesima della lora rivalità e ogni match può diventare determinante.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il torneo ATP in California:

Alcaraz-Sinner, la sfida continua... — A Indian Wells Sinner e Alcaraz si ritrovano ancora una volta, confermando un rapporto fatto di stima, sorrisi e rivalità sana. Il loro incontro nel deserto californiano è stato subito caloroso, con un saluto affettuoso e un’atmosfera distesa che ha conquistato i tifosi. Poi si sono allenati uno accanto all’altro, dando vita anche a un momento divertente che ha spezzato la concentrazione in campo.

Per entrambi, però, non è solo una questione di amicizia: c’è in palio il primo grande titolo stagionale. Sinner vuole rilanciarsi e ritrovare il suo livello migliore, mentre Alcaraz punta a confermare il suo momento d’oro e continuare la striscia vincente. Indian Wells diventa così il palcoscenico perfetto per un nuovo capitolo della loro sfida.

