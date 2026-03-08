derbyderbyderby streaming Indian Wells: dove seguire LIVE il torneo WTA in Streaming e in Diretta TV

Indian Wells: dove seguire LIVE il torneo WTA in Streaming e in Diretta TV

Indian Wells: le info sui match WTA, la diretta TV e Streaming Gratis della seconda settimana del Masters 1000
Il torneo femminile (WTA) di Indian Wells prosegue nella sua fase conclusiva, con il tabellone ormai entrato nel vivo. Siamo nella settimana che decide tutto: quarti di finale, semifinali e finale definiranno la campionessa di questa edizione. Tra le protagoniste spicca Sabalenka, la numero uno del mondo, ma la bielorussa dovrà guardarsi le spalle dalle avversarie.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il Masters 1000 WTA in California:

    INDIAN WELLS WTA TENNIS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta dei match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare tutte le sfide del torneo WTA in California in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    WTA Indian Wells in Streaming LIVE: tutte a caccia di Sabalenka

    Aryna Sabalenka rimane la favorita numero uno, per continuità, potenza e solidità nei grandi appuntamenti. Le principali avversarie restano Rybakina,che l'ha battuta in finale dell'Australian OpenSwiatek e la campionessa in carica Andreeva.

    Se vorranno davvero impensierirla, dovranno alzare il livello di intensità e precisione soprattutto nella seconda settimana. Nei match più importanti, servirà maggiore lucidità nei momenti chiave e una gestione migliore delle energie. Solo così potranno mettere pressione concreta alla leader del seeding.

