Indian Wells: dove seguire LIVE il torneo WTA in Streaming e in Diretta TV

Il torneo femminile (WTA) di Indian Wells prosegue nella sua fase conclusiva, con il tabellone ormai entrato nel vivo. Siamo nella settimana che decide tutto: quarti di finale, semifinali e finale definiranno la campionessa di questa edizione. Tra le protagoniste spicca Sabalenka, la numero uno del mondo, ma la bielorussa dovrà guardarsi le spalle dalle avversarie.
WTA Indian Wells in Streaming LIVE: tutte a caccia di Sabalenka—
Aryna Sabalenka rimane la favorita numero uno, per continuità, potenza e solidità nei grandi appuntamenti. Le principali avversarie restano Rybakina,che l'ha battuta in finale dell'Australian Open, Swiatek e la campionessa in carica Andreeva.
Se vorranno davvero impensierirla, dovranno alzare il livello di intensità e precisione soprattutto nella seconda settimana. Nei match più importanti, servirà maggiore lucidità nei momenti chiave e una gestione migliore delle energie. Solo così potranno mettere pressione concreta alla leader del seeding.
