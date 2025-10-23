Indiana Pacers-Oklahoma: dove vedere la NBA in streaming Live

Guarda Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder in streaming live gratis su Bet365: info gara e possibili quintetti

Stefano Sorce 23 ottobre - 00:41

Sfida ad alta intensità nella notte NBA tra Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, in programma nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre 2025, con palla a due alle ore 01:30 italiane al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Due squadre giovani, veloci e spettacolari si preparano a offrire una partita dal ritmo altissimo.

Qui Indiana Pacers — Gli Indiana Pacers ripartono da un momento difficile e inaspettato: dopo aver raggiunto la finale di Conference la scorsa stagione, si ritrovano or a fare i conti con la lunga assenza di Tyrese Haliburton, il cuore pulsante della squadra, fermato da un grave infortunio che lo terrà lontano dal parquet per l’intera annata. Senza la loro stella, i Pacers dovranno reinventarsi. Il sistema di coach Rick Carlisle resta solido e orientato al gioco corale, ma l’assenza di un playmaker puro pesa enormemente. Toccherà a Andrew Nembhard raccogliere l’eredità di Haliburton come principale portatore di palla, mentre Bennedict Mathurin sarà chiamato a uscire dai suoi schemi abituali per contribuire anche nella costruzione del gioco.

Il problema più evidente, tuttavia, è nel reparto lunghi: la cessione di Myles Turner ha lasciato un vuoto che Jay Huff, per quanto affidabile, non sembra in grado di colmare con la stessa presenza difensiva e capacità di intimidire sotto canestro. A peggiorare la situazione, anche l’infortunio di T.J. McConnell, fuori per circa un mese per un problema muscolare, riduce ulteriormente le opzioni nel backcourt.

Qui Oklahoma City Thunder — I Thunder tornano sul parquet con la fiducia e la maturità di chi ha appena scritto una pagina di storia NBA. Dopo essere diventati la seconda squadra più giovane di sempre a vincere il titolo, Oklahoma City si presenta alla nuova stagione come la formazione da battere, guidata dal MVP Shai Gilgeous-Alexander e dagli All-Star Jalen Williams e Chet Holmgren. Il gruppo costruito con pazienza dal general manager Sam Presti ha raggiunto un equilibrio quasi perfetto tra talento, profondità e disciplina tattica, e le quote antepost confermano OKC tra le favorite anche quest’anno.

Il segreto del successo dei Thunder è la difesa, la più solida dell’intera lega nel 2024-25: appena 106,6 punti concessi ogni 100 possessi, 2,5 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra. È una macchina perfettamente sincronizzata, capace di soffocare gli attacchi avversari grazie all’intensità di Luguentz Dort, alla versatilità di Williams e all’esperienza difensiva di Alex Caruso. Ma il vero fulcro resta Chet Holmgren, già tra i favoriti per il titolo di Defensive Player of the Year, a patto che resti sano dopo l’infortunio al bacino che lo ha tenuto fuori per oltre metà della scorsa stagione.

I probabili quintetti di Indiana Pacers-Oklahoma — INDIANA PACERS: Siakam, Nesmith, Jackson, Nembhard, Mathurin. Coach: Carlisle.

OKLAHOMA CITY THUNDER: Dort, Holmgren, Hartenstein, Wallace, Gilgeous-Alexander. Coach: Daigneault.

