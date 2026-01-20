Inter-Arsenal, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

Il martedì della penultima giornata della League Phase vedrà sfidarsi due club che, in questo momento, occupano il primo posto nei rispettivi campionati nazionali

Jacopo del Monaco 20 gennaio - 12:07

Torna in scena la Champions League e tra i match della giornata odierna figura quello tra l'Inter e l'Arsenal e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della settima nonché penultima giornata della League Phase. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Inter-Arsenal, dove vedere l'incontro — Stasera andrà in scena la sfida che metterà di fronte la capolista e della Serie A, che vuole mettere al sicuro il suo posto tra le prime otto della Champions, e quella della Premier League, la quale vuole mantenere l'imbattibilità in quest'edizione della massima competizione europea. La grande sfida tra Inter ed Arsenal sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La diretta streaming della gara, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club alla gara — L'Inter allenata dall'ex difensore rumeno Cristian Chivu, in questo momento, occupa la prima posizione in Serie A con 49 punti, tre in più rispetto al Milan, mentre in Champions è sesta con 12 punti totalizzati. I nerazzurri arrivano al match di stasera dopo aver collezionato quattro vittorie contro Bologna (3-1), Parma (0-2), Lecce ed Udinese con lo stesso risultato, ovvero 1-0, ed il pareggio casalingo per 2-2 nello scontro diretto contro il Napoli. Nell'ultima partita della massima competizione europea, disputata nel mese di dicembre, la compagine meneghina ha perso tra le mura amiche contro il Liverpool (0-1).

L'Arsenal dell'ex centrocampista spagnolo Mikel Arteta, dal canto suo, non solo si trova al primo posto del campionato inglese con 50 punti, ben sette in più rispetto a Manchester City ed Aston Villa, ma anche nella massima competizione europea è capolista avendo vinto tutte le partite. I Gunners hanno giocato cinque match in tre competizioni diverse: campionato, vittoria contro il Bournemouth (2-3) e due pareggi a reti bianche contro Liverpool e Nottingham Forest; FA Cup, dove ha battuto 1-4 il Portsmouth; Carabao Cup, vittoria per 2-3 nella semifinale d'andata contro il Chelsea. Nell'ultima partita di Champions, i londinesi hanno vinto 0-3 in casa del Club Bruges.

Probabili formazioni — Tra le fila dei nerazzurri, non ci saranno gli infortunati Çalhanoğlu, Dumfries, Di Gennaro ed il portiere Martínez. Chivu, tra l'altro, dovrà fare attenzione anche a Lautaro Martínez e Mkhitaryan, entrambi diffidati. I londinesi, dal canto loro, non potranno utilizzare per infortunio Calafiori e Dowman, mentre Hincapié è in dubbio. I diffidati dei Gunners sono Merino, Rice e Nørgaard.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, G. Magalhães, Timber; Zubimendi, Rice, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard. Allenatore: Arteta