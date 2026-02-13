Inter-Juventus, dove vedere il Derby d’Italia in tv e streaming LIVE

Il big match di domani sera metterà in palio tre punti molto importanti tra due club che si trovano nelle prime posizioni della classifica

Jacopo del Monaco 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 17:46)

Tra gli incontri che andranno in scena in questo weekend di calcio figura anche quello tra l'Inter e la Juventus e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Il Derby d'Italia, infatti, è tra le partite della giornata numero 25 della Serie A. L'incontro andrà in scena alle ore 20:45 di domani sera presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nel match d'andata, giocato a metà settembre, i bianconeri hanno vinto 4-3: primo tempo terminato 2-1 con gol di Kelly, Çalhanoğlu ed Yıldız; nel secondo tempo nerazzurri in vantaggio grazie alla doppietta di Çalha e la rete di Marcus Thuram, poi la Juve ha vinto grazie alle reti di Khéphren Thuram ed Adzić al 91'.

Inter-Juventus, dove vedere il big match — L'incontro di domani sera metterà in palio tre punti molto importanti per entrambe le squadre. I padroni di casa stanno lottando per lo Scudetto e hanno otto punti in più del Milan, il quale ha una partita in meno che recupererà mercoledì 18. La squadra ospite, dal canto suo, vuole conquistare un posto per la prossima edizione della Champions League. Il Derby d'Italia tra Inter e Juventus sarà visibile, in diretta televisiva, sia su DAZN che su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming, invece, si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — In questo momento, l'Inter allenata dal rumeno Cristian Chivu occupa il primo posto in classifica avendo totalizzato 58 punti. Nelle ultime cinque partite disputate in questa stagione, i nerazzurri hanno portato a casa altrettante vittorie in tre competizioni differenti: in campionato contro Pisa (6-2), Cremonese (0-2) e Sassuolo (0-5); Coppa Italia, battuto 2-1 il Torino e conquistato il posto in semifinale dovrà affronterà il Como; Champions League, dove nell'ultima giornata della league phase hanno vinto 0-2 il casa del Borussia Dortmund. Tra l'altro, i nerazzurri non perdono in campionato dal Derby di Milano del 23 novembre.

La Juventus guidata da Luciano Spalletti, dal canto suo, occupa la quarta posizione visto che ha totalizzato 46 punti. Così come i loro grandi rivali, anche i bianconeri hanno giocato in tre competizioni diverse negli ultimi cinque match disputati: Serie A, dove dopo due vittorie contro Napoli (3-0) e Parma (1-4) hanno pareggiato 2-2 in casa contro la Lazio; Coppa Italia, eliminati ai quarti di finale dall'Atalanta (3-0); Champions League, pareggio a reti bianche in casa del Monaco nell'ultimo turno della league phase.

Probabili formazioni — Nonostante il ritorno in allenamento, Dumfries non sarà a disposizione di Chivu per la partita di domani. Tornano disponibili, invece, Barella e Çalhanoğlu, con quest'ultimo che si gioca la maglia da titolare con Mkhitaryan. Per quanto riguarda la Juve, invece, mancheranno Vlahović ed il solito Milik. Ballottaggi: Kelly-Koopmeiners e Conceição-Cabal, con quest'ultimo che andrebbe sulla fascia destra spostando McKennie sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; L. Martínez, M. Thuram. Allenatore: Chivu

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceição, Yıldız; David. Allenatore: Spalletti