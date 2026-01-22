Inter-Pisa, dove vedere l’anticipo di Serie A in diretta tv e streaming LIVE

La squadra milanese vuole vincere davanti al proprio pubblico per andare momentaneamente a +6 dal Milan, mentre i toscani hanno bisogno di punti per puntare alla salvezza

Nella giornata di domani la Serie A tornerà in campo col match tutto nerazzurro tra l'Inter ed il Pisa e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventiduesima giornata della massima competizione nazionale. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nel match d'andata, la squadra meneghina ha vinto 0-2 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez.

Inter-Pisa, dove vedere l'incontro — I padroni di casa stanno lottando per lo Scudetto ed una vittoria li porterebbe, per il momento, a +6 dai cugini rossoneri. La squadra ospite, dal canto suo, ha come obiettivo permanenza in massima serie ed una vittoria risulterebbe molto importante. L'anticipo di campionato che metterà di fronte Inter e Pisa sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

Come arrivano i due club alla gara — Attualmente, l'Inter allenata dall'ex difensore rumeno Cristian Chivu occupa la prima posizione in classifica con i suoi 49 punti. Dopo aver ottenuto, in campionato, tre vittorie contro Parma (0-2) e Lecce ed Udinese con lo stesso risultato, ovvero 1-0, ed aver pareggiato lo scontro diretto disputato in casa contro i Campioni d'Italia del Napoli (2-2), due giorni fa la squadra nerazzurra ha perso 1-3 in Champions League contro l'attuale capolista della Premier League e della massima competizione europea, vale a dire l'Arsenal di Mikel Arteta.

Il Pisa, guidato dall'ex centravanti Alberto Gilardino, in questo momento si trova al penultimo posto avendo totalizzato 14 punti, gli stessi che ha l'Hellas Verona. Il club toscano, che ha vinto la sua unica partita di questo campionato ad inizio novembre tra le mura amiche contro la Cremonese (1-0), nelle ultime cinque giornate di Serie A ha collezionato due sconfitte in trasferta contro Juventus (0-2) e Como (0-3) e tre pareggi, di cui due sul risultato di 1-1 contro Genoa ed Atalanta e l'altro, terminato 2-2, contro l'Udinese.

Probabili formazioni — Per il match di domani, Chivu dovrebbe tornare a schierare in attacco la ThuLa, mentre non avrà a disposizione Dumfries e Çalhanoğlu per infortunio. Ci sono anche dei ballottaggi: Acerbi-Akanji, Barella-Sucic e quello tra Dimarco e Carlos Augusto. Per quanto riguarda il Pisa, invece, mancheranno Stengs, Vural, Cuadrado, Lusuardi, Denoon ed Albiol. Anche tra i toscani ci sono dei ballottaggi: Durosinmi-Meister e Tramoni-Marin. Se quest'ultimo dovesse giocare, il modulo cambierebbe in 3-5-2.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. Allenatore: Gilardino