Italia-Israele, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La Nazionale allenata da Gattuso punta alla quarta vittoria di fila, ma già nel match precedente l'Israele ha dimostrato di essere un avversario ostico

Jacopo del Monaco 13 ottobre - 09:28

L'Italia giocherà contro l'Israele in occasione dell'ottava giornata della qualificazione ai Mondiali2026 e, di seguito, troverete tutte le informazioni sul dove vedere il match. Le due selezioni si affronteranno alle ore 20:45 di domani sera presso il Bluenergy Stadium di Udine, che ad agosto ha ospitato la finale di Supercoppa UEFA tra Psg e Tottenham.

Come arrivano le due squadre alla gara — Dall'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, l'Italia ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite. Al suo esordio in qualità di commissario tecnico della Nazionale, l'ex calciatore ed allenatore del Milan ha battuto l'Estonia per 5-0 a Bergamo grazie ad una grande prestazione del reparto offensivo, in particolar modo di Mateo Retegui, doppietta ed un assist, e Giacomo Raspadori, un gol e due assist. Nel match seguente giocato contro l'Israele gli Azzurri hanno vinto 4-5, grazie alla rete dalla distanza realizzata da Sandro Tonali. Pochi giorni fa, l'Italia ha affrontato nuovamente gli estoni e ha vinto 1-3 con gol di Kean, Retegui e Pio Esposito.

La Nazionale Israeliana allenata da Ran Ben Shimon, in questo suo percorso verso la competizione intercontinentale, ha ottenuto tre vittorie ed altrettante sconfitte. I biancoblù hanno vinto entrambi i match contro l'Estonia, battendola prima 2-1 ed in seguito 1-3, e hanno sconfitto fuori casa la Moldavia per 0-4. Oltre alla sopra citata partita contro gli Azzurri, l'Israele ha perso le due gare contro la Norvegia con due risultati abbastanza pesanti: 2-4 nel mese di marzo e 5-0 negli ultimi giorni, match in cui ci sono stati due autogol e la tripletta del solito Erling Haaland.

Probabili formazioni — A causa dell'ammonizione contro l'Estonia, Alessandro Bastoni salterà la partita di domani per squalifica ed al suo posto potrebbe giocare Gianluca Mancini. Nel ruolo di esterno destro di centrocampo potrebbe essere schierato Andrea Cambiaso al posto di Riccardo Orsolini, mentre in attacco ci sarà la coppia Esposito-Retegui. L'Israele, invece, dovrebbe scendere in campo con tutti i titolari ad eccezione del difensore Nachimas, uscito per infortunio contro la Norvegia, ed al suo posto Ben Shimon schiererà Baltaxa.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. All: Gattuso

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. All: Ben Shimon

Italia-Israele, dove vedere il match — Le due Nazionali puntano ai tre punti, grazie ai quali gli Azzurri potrebbero consolidare il secondo posto mentre gli israeliani avrebbero la possibilità di raggiungere la squadra di Gattiso. La partita tra Italia ed Israele inizierà domani sera alle ore 20:45 e si potrà vedere in diretta televisiva esclusivamente su Rai 1. In streaming, invece, l'incontro sarà visibile su Rai Play.